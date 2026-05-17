Alar Varrak: me ihume hammast ka suurtele

TalTech/Alexela 15 aasta järel taas Eesti meistrivõistlustel medalile viinud peatreener Alar Varrak nimetas praegust koosseisu üheks kõigi aegade tugevamaks, aga tõstis esile ka meeskonna stabiilsust.

TalTech/Alexela alistas korvpalli meistriliiga pronksiseeria kolmandas kohtumises Pärnu Transcomi kodus 97:77 (24:27, 19:31, 24:10, 30:9) ja võitis seeria kolm-null.

Pärnu võitis avapoolaja küll 15 punktiga, aga pärast vaheaega tõi kodumeeskond mängu pöörde. Pärnu viskas teisel poolajal vaid 19 silma ja kuna TalTech korjas koguni 54 punkti, siis see tähendas neile kindlat võitu.

"Esiteks, Pärnu väga tubli. 11 kolmest esimesel poolajal. 33 punkti kolmestest - pole tükk aega sellist asja näinud. Osad olid meie enda lohakus, aga nende poolt enamik kolmeseid väga suurepärase individuaalse meisterlikud sooritused," alustas Varrak intervjuus ERR-ile vastase kiitmisega.

"Meie viskasime rünnakul ise ka 45 punkti [tegelikult 43 - ERR]. Aga nende kolmeste sadu... Teisel poolajal natuke muutsime. Nad ei saanud enam, nende poolt vaid üks kolmene ja mäng muutus. Kõik läks meie taktikepi järgi ja ma isegi peast ei ole protokolli nii süvenenud, palju teise poolaja võitsime, aga julgen väita, et umbes 30-40 punktiga [TalTech võitis teise poolaja 54:19 ehk 35 silmaga]."

Kui suur pinge nüüd õlgadelt maha kukkus? "Ei kukkunud väga suurt," vastas Varrak. "Ma arvan, et minul ja [abitreener] Tanel Sokul on piisavalt neid kogemusi ja medaleid. Mõni mängija võib-olla. Aga mängu tegid ikkagi kogenud mängijad, kel on ka play-off kogemust piisavalt. Ma arvan, et see on väliste inimeste poolt rohkem tekitatud pinge kui meil endal võistkonna sees."

Kas praegune TalTechi meeskond on see kõige tugevam sinu käe all? "Raske hinnata. Iga aasta on natuke erinev olnud. Ma ütleks niimoodi, et üks tugevamaid kindlasti, aga ka üks stabiilsemaid. Meil on iga aasta eelarve natuke kasvanud. Me oleme saanud mängijate valikut laiendada. Erineva kaliibriga."

"Kui keegi on vigastatud, siis me kohe ei kuku kokku. Saame kombineerida," rõõmustas Varrak. "Me mängisime stabiilselt terve hooaja: ENBL-is, play-off'is, Eesti-Läti liigas play-off'is, karikas medal, eestikatel medal, August Soku karikas Tallinnas. Üks tugevamaid ja ühtlasi ka laiapõhisem ja kõige stabiilsem."

Suurt kripeldama tal sellest hooajast ei jäänudki. "Teist aastat järjest see poolfinaal. Ma saan, et Tartu ja Cramo on meist sammu ees, aga see samm ei ole kuskil kolmikhüppe kaugusel. See samm on lühike. Eelmisel aastal kaotasime Tartule kolm-kaks ja tuletan meelde, et mängisime vigastatud [Siim-Markus] Postita. [Kristjan] Kitsing, kes ei saanud kolmest visata, aga õnneks Tartu ei teadnud seda. Taavi [Jurkatamm] mängis valuvaigistitega. See aasta kaotasime Cramole kolm-üks. Me ihume hammast ka suurtele! Kui kõik läheb hästi, siis ta üks päev tuleb."

Nüüd ootab ees tavapärane kevadine periood. "Homme puhkame, aga mis see tulevik ikka toob - meil on uus arengukava ja nüüd tuleb seda täitma hakata. Meil on pool võistkonda juba komplekteeritud," selgitas peatreener.

"Nüüd tuleb teise poolega tegeleda, toetajatega. Paljud on lubanud jätkata, paljudega ootavad veel läbirääkimised ees. Täiesti klassikaline kevad. Meie eelis on see, et meil on kindlus ja toetajate grupp, kes kindlasti lubab jätkata. Meil on ülikool. Aga üldiselt proovime jaanipäevaks võistkonna kokku saada."

Toimetaja: Siim Boikov

