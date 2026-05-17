X!

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali

Korvpall
Korvpalli Eesti meistriliiga pronksiseeria: TalTech/Alexela - Pärnu Transcom
Vaata galeriid
46 pilti
Korvpall

TalTech/Alexela alistas Eesti korvpalli meistriliiga pronksiseeria kolmandas kohtumises Pärnu Transcomi kodus 97:77 (24:27, 19:31, 24:10, 30:9) ja võitis seeria kolm-null.

Pärnu võitis avapoolaja küll 15 punktiga, aga pärast vaheaega tõi kodumeeskond mängu pöörde. Pärnu viskas teisel poolajal vaid 19 silma ja kuna TalTech korjas koguni 54 punkti, siis see tähendas neile kindlat võitu.

Lauavõitluse 42:28 võitnud TalTechi võidus oli enim teeneid 31 punkti korjanud Siim-Markus Postil. Saimon Sutt lisas 19 silma. Oliver Metsalu panustas 13 ja Taavi Jurkatamm 11 lauapalliga. Pärnu ridades tõi Devin Harris 22, Gregor Ilves 18 ja Sverre Aav 15 punkti.

TalTech võitis seeria seega kolm-null ja jõudis pärast 15-aastast pausi taas Eesti meistrivõistlustel medaliteni.

Eesti meistrivõistluste finaalseerias on vastamisi Tartu Ülikool Maks & Moorits ja BC Kalev/Cramo. Seeria avakohtumise võitsid tartlased.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

19:11

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali

10:56

Kuusmaa: esimene mäng seeriat ei otsusta

16.05

Paasoja: meie põhisõnum oli, et peame edasi viskama

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga Uuendatud

16.05

Eesti korvpalliliit korraldab koduse EM-i eel ka noorte tiitlivõistluse

16.05

Spurs viskas Timberwolvesile 139 punkti ja jõudis oodatud lääne finaali

15.05

TalTech võitis pronksiseerias ka teise mängu

15.05

Korvpallifinaali ootuses Tartu heiskas raekoja ette meeskonna lipu

15.05

Rannula klubi alustas sõelmänge kindla võiduga

14.05

Kalev/Cramo peatreeneriks saab Brett Nõmm

14.05

Cleveland Cavaliersi lahutab edasipääsust üks võit

14.05

Henri Veesaar: NBA-sse minek on õige samm

14.05

Valencia alistas Panathinaikose kolmandat korda ja jõudis finaalturniirile

13.05

USA profispordi märgiline korvpallur suri vaid 47 aasta vanuselt

13.05

TalTech tuli suurest kaotusseisust välja ja võitis avamängu lisaajal

videod

sport.err.ee uudised

19:11

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali

18:37

Jürgen Joonas orienteerus tavaraja Balti meistriks

18:18

MotoGP etappi jäi varjutama mitu rasket kukkumist

17:44

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi Uuendatud

17:02

VIDEO | Paide - Levadia mängu esimene pooltund tõi neli väravat

16:02

Pärnu koolisõidu MK-etapi võitis Leedu sportlane

15:56

Lajal ja Glinka said teada vastased Prantsusmaa lahtiste kvalifikatisoonis

15:22

Naiste võrkpallikoondis jäi teises kontrollmängus Leedule alla

14:58

Kaheksa väravat visanud Buffalo viis veerandfinaali otsustavasse mängu

14:27

Eesti rallikrossisõitjad saavutasid Raassillas kolm klassivõitu

13:49

Lyles jooksis Tokyos alla 10 sekundi, Benjamin võidutses tõketeta jooksus

13:12

Eesti meistrivõistlustel medaleid koguv Jäärats: EM-il tuleb parem aeg!

12:34

FC Flora lõpetas peasponsoriga lepingu

12:01

Gauffi alistanud Svitolina jõudis ümmarguse tähiseni

11:23

Xabi Alonso saab Chelsea peatreeneriks

loetumad

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga Uuendatud

17:44

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi Uuendatud

09:42

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

15.05

LeBron James uuendas odaviskes USA üliõpilasliiga rekordit

16.05

Even Tudeberg kandideerib EOK presidendiks

09:09

Conor McGregor naaseb puurivõitlusse

16.05

Liis-Grete Hussar kaitses taas Maijooksu võitu

12:34

FC Flora lõpetas peasponsoriga lepingu

16.05

Massiaru külarahvas tegi Jaan Taltsile kingituse

16.05

Paasoja: meie põhisõnum oli, et peame edasi viskama

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo