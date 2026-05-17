TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali

Pärnu võitis avapoolaja küll 15 punktiga, aga pärast vaheaega tõi kodumeeskond mängu pöörde. Pärnu viskas teisel poolajal vaid 19 silma ja kuna TalTech korjas koguni 54 punkti, siis see tähendas neile kindlat võitu.

Lauavõitluse 42:28 võitnud TalTechi võidus oli enim teeneid 31 punkti korjanud Siim-Markus Postil. Saimon Sutt lisas 19 silma. Oliver Metsalu panustas 13 ja Taavi Jurkatamm 11 lauapalliga. Pärnu ridades tõi Devin Harris 22, Gregor Ilves 18 ja Sverre Aav 15 punkti.

TalTech võitis seeria seega kolm-null ja jõudis pärast 15-aastast pausi taas Eesti meistrivõistlustel medaliteni.

Eesti meistrivõistluste finaalseerias on vastamisi Tartu Ülikool Maks & Moorits ja BC Kalev/Cramo. Seeria avakohtumise võitsid tartlased.