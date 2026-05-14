Cleveland Cavaliersi lahutab edasipääsust üks võit

Korvpalliliigas NBA alistas Cleveland Cavaliersi idakonverentsi teises ringis Detroit Pistonsi lisaajal 117:113 (27:29, 25:31, 32:20, 19:23, 14:10) ja asus seeriat juhtima mängudega kolm-kaks.

Külalismeeskonna rollis olnud Cavaliers veetis suurema osa normaalajast tagaajaja rollis, olles avapoolajal halvimal hetkel maas 15 punktiga. Viimasel veerandil juhtis Pistons veel kolm minutit enne normaalaja lõppu 103:94, kuid Cavaliers ronis Evan Mobley eestvedamisel august välja ja võrdsustas perioodi lõpuks seisu 103:103-le. Lisaajal kandis Cavaliersi särgis põhiraskust Donovan Mitchell, kes viskas meeskonna 14 punktist seitse.

Mitchelli ja Mobley arvele jäi vastavalt 21 ja 19 punkti. Võitjate resultatiivseim oli James Harden, kes viskas 30 punkti, lisaks hankis kaheksa lauapalli ja jagas kuus korvisöötu. Cade Cunningham tõusis Pistonsi poolel üleplatsimeheks 39 punktiga.

Cavaliers mängis viimati idakonverentsi finaalseerias 2017/18 hooajal ning nüüd lahutab neid sinna jõudmisest ainult üks võit. Cavaliersi ja Pistonsi vahelise seeria võitja läheb järgmises ringis vastamisi New York Knicksiga.

Toimetaja: Henrik Laever

