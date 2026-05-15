Tribuntsov parandas rahvusrekordit, Jefimova alistas Salu
Reedel tehti Tartus Aura veekeskuses algust ujumise Eesti meistrivõistlustega ning tipud ei vääratanud: Ralf Tribuntsov lihvis oma rahvusrekordilt maha 0,02 sekundit ning Eneli Jefimova teenis samuti esikoha.
Tribuntsov läbis hommikuses sessioonis 100 meetrit vabalt ajaga ajaga 52,60, aga näitas õhtul võimu, kui läbis distantsi ajaga 49,37. Tegemist on uue Eesti rekordiga, mullu ujus Tribuntsov samuti Eesti meistrivõistlustel välja aja 49,39.Pjedestaalile mahtusid veel Lars Kuljus (51,07) ning Siim Kesküla (51,68).
Naiste distantsil teenis võidu Emily-Pärli Jäärats ajaga 57,47, teise koha sai Sheril Tankler (58,01) ning kolmanda Maria Romanjuk (58,63).
Seejärel peeti naiste 50 meetri rinnuliujumise finaal, kus sai näha Eneli Jefimova ning Egle Salu duelli. Peale jäi ikkagi USA-st kodumaale naasnud Jefimova, kes puudutas seina ajaga 30,56, alistades Salu (31,06) poole sekundiga. Pronksmedali võitis Maria Romanjuk, kelle ajaks jäi 32,81.
Meeste finaalis võidutses Martin Pärtel ajaga 30,45, edestades vaid 0,02 sekundiga Andreas Soosaart (30,47). Pronksmedali võitis Kaur Vanari (30,71).
200 meetri liblikujumises võidutses naiste arvestuses Mirjam Jürisoo (2.19,23) ning meeste seas Jaan Pasko (2.07,08). 100 meetri seliliujumises tulid Eesti meistriteks Margaret Markvardt (1.03,72) ning Alan Smok (56,91).
