TalTech võitis pronksiseerias ka teise mängu

Pärnu ja TalTech mängisid seeria teises mängus tasavägiselt, aga pigem dikteeris mängutempot ülikooliklubi, kes tormas kolmandal veerandil mitu korda kaheksa punktiga juhtima. Pärnu püsis aga mängus ning jõudis kolm ja pool minutit enne lõpusireeni punkti kaugusele.

TalTech mängis aga otsustavatel hetkedel kindlamalt ning läks 79:72 (19:14, 17:21, 22:18, 21:19) võiduga kolme võiduni peetavat seeriat juhtima kaks-null.

TalTechi liidriks kerkis kapten Oliver Metsalu, kes tegi 24 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli. Tormi Niits lisas omalt poolt 17 punkti ja seitse lauapalli. Pärnu resultatiivseim on mängujuht Devin Harris, kelle arvele jäi 21 punkti, seitse resultatiivset söötu ja neli lauapalli.

Pronksiseeria kolmas mäng toimub pühapäeval Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones.