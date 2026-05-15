X!

TalTech võitis pronksiseerias ka teise mängu

Korvpall
TalTech/Alexela
TalTech/Alexela Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

TalTech/Alexela teenis korvpalli Eesti meistrivõistluste pronksiseerias juhtima kaks-null, kui alistas võõrsil Pärnu Transcomi seitsme punktiga.

Pärnu ja TalTech mängisid seeria teises mängus tasavägiselt, aga pigem dikteeris mängutempot ülikooliklubi, kes tormas kolmandal veerandil mitu korda kaheksa punktiga juhtima. Pärnu püsis aga mängus ning jõudis kolm ja pool minutit enne lõpusireeni punkti kaugusele.

TalTech mängis aga otsustavatel hetkedel kindlamalt ning läks 79:72 (19:14, 17:21, 22:18, 21:19) võiduga kolme võiduni peetavat seeriat juhtima kaks-null.

TalTechi liidriks kerkis kapten Oliver Metsalu, kes tegi 24 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli. Tormi Niits lisas omalt poolt 17 punkti ja seitse lauapalli. Pärnu resultatiivseim on mängujuht Devin Harris, kelle arvele jäi 21 punkti, seitse resultatiivset söötu ja neli lauapalli.

Pronksiseeria kolmas mäng toimub pühapäeval Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

21:12

TalTech võitis pronksiseerias ka teise mängu

16:27

Korvpallifinaali ootuses Tartu heiskas raekoja ette meeskonna lipu

09:06

Rannula klubi alustas sõelmänge kindla võiduga

14.05

Kalev/Cramo peatreeneriks saab Brett Nõmm

14.05

Cleveland Cavaliersi lahutab edasipääsust üks võit

14.05

Henri Veesaar: NBA-sse minek on õige samm

14.05

Valencia alistas Panathinaikose kolmandat korda ja jõudis finaalturniirile

13.05

USA profispordi märgiline korvpallur suri vaid 47 aasta vanuselt

13.05

TalTech tuli suurest kaotusseisust välja ja võitis avamängu lisaajal

13.05

BC Kalev/Cramo muudab nime

13.05

LeBron pole tuleviku osas otsust teinud: jätsin endast kõik väljakule

13.05

San Antonio Spurs jõudis poolfinaalist võidu kaugusele

12.05

NBA mängija suri 29 aasta vanuselt

12.05

Talts lubab tõelist korvpallipidu: pulli peab saama!

12.05

Tšehhi korvpallitäht astub käimasoleva hooaja järel kõrvale

videod

sport.err.ee uudised

21:12

TalTech võitis pronksiseerias ka teise mängu

20:51

Tammeka pikendas kodupubliku ees võiduseeria kolmele mängule

20:04

Soome hokikoondis sai MM-i avamängus Saksamaast jagu, Kanada alistas Rootsi

19:29

Publikuhuvi saalijalgpalli vastu kasvas kõigis tippliigades

19:15

Tribuntsov parandas rahvusrekordit, Jefimova alistas Salu Uuendatud

18:56

Noored Olümpiale stipendiumi pälvis kuus sportlast

18:23

Vingegaard teenis Girol karjääri esimese etapivõidu

17:34

Lukaku valiti MM-iks koondisse: peame ta kõigepealt vormi ajama

17:03

Eesti aerutaja jäi MK-etapil medalist vähem kui sekundi kaugusele

16:27

Korvpallifinaali ootuses Tartu heiskas raekoja ette meeskonna lipu

15:51

Niklas Lond oli Belgias võidukas

15:38

Spordikohus arutas Venemaa laskesuusatajate olukorda

15:09

Maijooks on toimumas rekordilise osavõtjaskonnaga

14:30

Võrkpallinaiskonna uus peatreener: mängijad on minu nägemuse üllatavalt kiirelt omaks võtnud

14:13

Vene maadlejad pääsevad taas oma lipuga areenile

loetumad

12:39

Artti Aigro ei jätka koostööd Norra koondisega

19:15

Tribuntsov parandas rahvusrekordit, Jefimova alistas Salu Uuendatud

14.05

Henri Veesaar: NBA-sse minek on õige samm

09:06

Rannula klubi alustas sõelmänge kindla võiduga

14.05

Kalev/Cramo peatreeneriks saab Brett Nõmm

11:06

Mbappe ja Reali vahel on tunda hõõrumist

13.05

BC Kalev/Cramo muudab nime

08:04

Svitolina alistas taas Swiateki ja murdis finaali

14.05

Vihmased munakivid rikkusid Girol tippsprinterite finiši

14.05

Kläbo jõudis Norra suusaliiduga kokkuleppele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo