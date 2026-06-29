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Hendrik Eelmäe jätkab Pärnus

Korvpall
Hendrik Eelmäe
Hendrik Eelmäe Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Korvpall

Mõne aja eest oma esimese hooaja Pärnu Transcomi ridades lõpetanud Hendrik Eelmäe jätkab samas vormis ka järgmisel.

"Otsustasin Pärnus jätkata, kuna näen siin head võimalust isiklikuks arenguks ja meeskonnana kõrgete eesmärkide saavutamiseks," lausus ta. "Uuel hooajal on jälle palju uusi nägusid, aga olen kindel, et suudame pakkuda Pärnu rahvale atraktiivset ja edukat mängu."

25-aastane ääremängija pallis Pärnu eest eelmisel hooajal Eesti-Läti liigas keskmiselt 26,4 minutit, viskas selle jooksul 10,6 punkti, võttis 4,9 lauapalli ja jagas 1,3 resultatiivset söötu mängus.

"Hea meel, et Hendrik meiega jätkab. Ta oli eelmisel hooajal üks meie põhijõude, kuigi pidi mitmel korral maadlema põlveprobleemidega," täiendas peatreener Kristjan Evart.

"Kõige olulisem on, et ta sai suvel vigastusega tegeleda ning uuele hooajale vastu minna täistervisena. Nii saab Hendrik veelgi paremini aidata meie meeskondlikke eesmärke saavutada ning samal ajal teha järgmisi samme ka oma individuaalses sportlikus arengus."

Varem mängis Eelmäe pikalt Tartu Ülikooli meeskonnas. Enne Pärnuga liitumist veetis ta ühe hooaja ka Raplas.

Toimetaja: Siim Boikov

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