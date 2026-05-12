Teder tegi finaalseeria avamängus vägeva kaksikduubli

Välismaal mängivatest Eesti naiskorvpalluritest lõpetas möödunud nädalal hooaja Greeta Üprus, kelle pingutustest hoolimata ei suutnud tema kodunaiskond Portugali esiliigas finaali jõuda. Itaalia esiliigas alustas Johanna Eliise Tederi kodunaiskond aga oma grupis finaalseeriat tänu eestlanna võimsale kaksikduublile võidukalt.

Teder ja Costa Masnaga alustasid Itaalia esiliigas oma grupi finaalseeriat võidukalt, kui kodusaalis mängiti numbritega 95:72 üle Valdarno naiskond. Eestlanna kogus 25 mänguminutiga 13 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 3/6), kaks lauapalli, koguni 14 resultatiivset söötu, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Finaalseeria teine mäng toimub kolmapäeval, vahendab Basket.ee.

26-aastane Teder on Itaalia esiliigas senise 29 mänguga kogunud keskmiselt 23,8 minutit, 11,6 punkti, 3 lauapalli, 4,9 resultatiivset söötu, 1,6 vaheltlõiget ja 3,2 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 45,5 protsenti, kolmestel 40,9 protsenti ja vabavisetel 79,7 protsenti.

Portugali tugevuselt teisel liigatasemel põhiturniiri võitnud ning sellega juba kõrgliigakoha kindlustanud CDEFF ja Greeta Üprus pidid esiliiga nelja tiimi osavõtul mängitavas play-off'is tunnistama poolfinaalis Evora naiskonna paremust mängudega kaks-üks.

Eelmisel nädalal alistati vastane kodusaalis seeria teises kohtumises 72:64. Eestlanna viibis väljakul 32,5 minutit ning kogus selle ajaga oma naiskonna parimana 18 punkti (kahesed 4/4, kolmesed 3/8, vabavisked 1/2), kaheksa lauapalli, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja ühe isikliku vea. Otsustavas kolmandas kohtumises jäädi Evorale koduväljakul aga koguni 39:73 alla. Üprus sai 36 mänguminutiga kirja oma tiimis paremuselt teisena 10 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 2/5), kolm lauapalli, kolm vaheltlõiget ja kolm pallikaotust.

31-aastane Üprus kogus Portugali esiliigas 15 kohtumisega keskmiselt 25 minutit, 12,4 punkti, 5,7 lauapalli, 1,4 resultatiivset söötu, 1,7 vaheltlõiget ja 1,2 pallikaotust. Tema visketabavused olid kahestel 50,8 protsenti, kolmestel 37,8 protsenti ja vabavisetel 80,7 protsenti.