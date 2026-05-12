X!

Teder tegi finaalseeria avamängus vägeva kaksikduubli

Korvpall
Johanna Eliise Teder (nr 21).
Johanna Eliise Teder (nr 21). Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Korvpall

Välismaal mängivatest Eesti naiskorvpalluritest lõpetas möödunud nädalal hooaja Greeta Üprus, kelle pingutustest hoolimata ei suutnud tema kodunaiskond Portugali esiliigas finaali jõuda. Itaalia esiliigas alustas Johanna Eliise Tederi kodunaiskond aga oma grupis finaalseeriat tänu eestlanna võimsale kaksikduublile võidukalt.

Teder ja Costa Masnaga alustasid Itaalia esiliigas oma grupi finaalseeriat võidukalt, kui kodusaalis mängiti numbritega 95:72 üle Valdarno naiskond. Eestlanna kogus 25 mänguminutiga 13 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 3/6), kaks lauapalli, koguni 14 resultatiivset söötu, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Finaalseeria teine mäng toimub kolmapäeval, vahendab Basket.ee.

26-aastane Teder on Itaalia esiliigas senise 29 mänguga kogunud keskmiselt 23,8 minutit, 11,6 punkti, 3 lauapalli, 4,9 resultatiivset söötu, 1,6 vaheltlõiget ja 3,2 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 45,5 protsenti, kolmestel 40,9 protsenti ja vabavisetel 79,7 protsenti.

Portugali tugevuselt teisel liigatasemel põhiturniiri võitnud ning sellega juba kõrgliigakoha kindlustanud CDEFF ja Greeta Üprus pidid esiliiga nelja tiimi osavõtul mängitavas play-off'is tunnistama poolfinaalis Evora naiskonna paremust mängudega kaks-üks.

Eelmisel nädalal alistati vastane kodusaalis seeria teises kohtumises 72:64. Eestlanna viibis väljakul 32,5 minutit ning kogus selle ajaga oma naiskonna parimana 18 punkti (kahesed 4/4, kolmesed 3/8, vabavisked 1/2), kaheksa lauapalli, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja ühe isikliku vea. Otsustavas kolmandas kohtumises jäädi Evorale koduväljakul aga koguni 39:73 alla. Üprus sai 36 mänguminutiga kirja oma tiimis paremuselt teisena 10 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 2/5), kolm lauapalli, kolm vaheltlõiget ja kolm pallikaotust.

31-aastane Üprus kogus Portugali esiliigas 15 kohtumisega keskmiselt 25 minutit, 12,4 punkti, 5,7 lauapalli, 1,4 resultatiivset söötu, 1,7 vaheltlõiget ja 1,2 pallikaotust. Tema visketabavused olid kahestel 50,8 protsenti, kolmestel 37,8 protsenti ja vabavisetel 80,7 protsenti.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

17:10

Teder tegi finaalseeria avamängus vägeva kaksikduubli

12:49

Luka Doncic ei tule tänavu suvel Eestisse

11:38

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

08:52

Oklahoma City saatis LeBron Jamesi ja LA Lakersi puhkusele

11.05

Itaalias kanda kinnitanud Eesti korvpallilootus jõudis finaalturniirile

11.05

NBA talendikorje esivaliku õiguse sai Washington

11.05

Kullamäe oli kaotuses Žalgirisele tiimi resultatiivseim

11.05

Timberwolves viigistas seeria, Wembanyama eemaldati mängust

10.05

Hermet elust Prantsusmaal: olen suutnud võrdlemisi hästi integreeruda

10.05

Taskuhäälingute mehed enne korvpallifinaali: kõige tähtsam, et mängijad oleks terved

10.05

Bueckers ja Wings võitsid WNBA hooaja avamängus Clarki ja Feverit

10.05

Kerr jätkab veel kaks hooaega Warriorsi peatreenerina

10.05

Rytas tuli välja 20-punktilisest kaotusseisust ja võitis Meistrite liiga

10.05

Thunder alistas Lakersi ka kolmandat korda ja jätkab play-off'is veatult

09.05

Ilver kiitis pärnakaid: nad tulid parketti närima!

videod

sport.err.ee uudised

19:17

Itaalia velotuuril vahetus üldliider

18:45

Kanada tiitlilootus lasub Celebrini õlul

18:14

Barkov saab Soome koondisele appi minna

17:46

Koondisekutseta jäänud Talihärm: minu jaoks ei ole see olukord õnneks või kahjuks uus

17:10

Teder tegi finaalseeria avamängus vägeva kaksikduubli

16:47

Flick sidus lähituleviku Barcelonaga

16:17

Saar jätkab MM-sarja kokkuvõttes teisel kohal

15:36

Rekordiline Euroopa meister lõpetas 32-aastaselt karjääri

15:11

Eesti laskesuusakoondis alustas Otepääl suvist ettevalmistust

14:46

Rait Ratasepp kavatseb vändata kümne päevaga Portugalist koju

14:30

Colorado Avalanche jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

14:06

Minu Sportlane platvorm avas 19 uut projekti

13:33

Johannes Thingnes Bö avab kodulinnas veinilokaali

12:49

Luka Doncic ei tule tänavu suvel Eestisse

12:20

KUULA | "Võimla" mõtiskleb, milliseks kujuneb korvpalli finaalseeria

loetumad

10:15

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

10:33

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

08:52

Oklahoma City saatis LeBron Jamesi ja LA Lakersi puhkusele

11.05

Itaalias kanda kinnitanud Eesti korvpallilootus jõudis finaalturniirile

12:49

Luka Doncic ei tule tänavu suvel Eestisse

11.05

Lehis saavutas Colombia GP-etapil kolmanda koha

11.05

Segavõistkondade kurlingu Eesti meistriks tuli Harri Lille võistkond

11.05

Rooba ja KooKoo andsid eduseisu käest ning meister selgub otsustavas mängus

11.05

Parras: meil on vaja mängijat, kes viib Eesti n-ö päris hokiriikide sekka

11:38

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo