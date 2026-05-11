Erm naaseb Ratingenis: jooksud lähevad treeneri oodatust isegi paremini

"Hästi on treeningud. Käisin Küprosel laagris, see oli väga hea. Kõik jooksud lähevad treeneri oodatust isegi paremini. Ja ma olen võistlusootel," tõdes Erm ERR-iga rääkides.

Pärast vahelejäänud sisehooaega lükkus edasi ka välishooaja algus ning seega teeb Johannes Erm esimese kümnevõistluse juuni viimasel nädalavahetusel Saksamaal Ratingenis.

"Tagareiega oli probleem, mistõttu ma ei saanud kiirjooksu täiega teha. Mul ei ole veel nii suurt tippkiirust, kui mul on varasematel hooaegadel olnud. Ja sellepärast see kõik on edasi lükkunud," selgitas valitsev Euroopa meister. "Enam-vähem saan kõike teha. Võistlused on ikkagi rohkem kui kuu kaugusel, kõige teravamaid sprindinaelikuid pole jalga pannud. Aga kõikide aladega saan tegeleda."

Kui mõned tippsportlased võistlevadki harva ja on pikkade pausidega harjunud, siis kuidas Ermile kaheksa- või üheksakuuline võistluspaus mõjub? "Mulle väga meeldib võistelda, natuke võib-olla võõras. Aga just see laager, mis ma Küprosel tegin - Risto Lillemets ja Aivar Ellam olid kaasas -, siis seal me saime omavahel just lõikudega võistelda. See oli täielik nauding. Ma praegu otseselt võistlustest puudust ei tunne," sõnas Erm.

Kui mingeid tagasilööke ei tule, siis on suvehooajaks Ermi ideaalplaanis kümnevõistlused Ratingenis, Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis ning Talence'is. EM, kus Johannes Erm läheb starti tiitlikaitsjana, algab 10. augustil. "Kolm kuud on päris pikk aeg. Selle aja jooksul saab väga-väga palju asju juhtuda. Ma arvan, et medalimängus ma olen," mõtiskles Erm.