Erm loobus Ratingeni võistlusest

"Minu andmetel ta [Erm] ei võistle Ratingenis," ütles Eesti kergejõustikuliidu saavutusspordi juht Aivo Normak Delfi Spordile. "Loobumise põhjuseks on minu andmetel üleüldine treeningettevalmistus. Ta saab võtta rahulikult, sest tal on Euroopa meistrivõistluste pilet juba olemas. Ja ta teab, et ta ei saa võtta üleliigseid riske."

Pärast vahelejäänud sisehooaega lükkus Ermil edasi ka välishooaja algus ning ta lootis sel nädalavahetusel Saksamaal Ratingenis toimuval mitmevõistlusel taas võistlustulle naasta. "Tagareiega oli probleem, mistõttu ma ei saanud kiirjooksu täiega teha. Mul ei ole veel nii suurt tippkiirust, kui mul on varasematel hooaegadel olnud. Ja sellepärast see kõik on edasi lükkunud," selgitas valitsev Euroopa meister maikuus ERR-ile.

Lisaks Ratingeni kümnevõistlusele ootavad Ermi sel hooajal veel Euroopa meistrivõistlused Birminghamis ning mitmevõistlus Talence'is. EM, kus Johannes Erm läheb starti tiitlikaitsjana, algab 10. augustil.