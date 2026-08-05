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Tiitlikaitsja Erm: olen oma seisuga rahul, lähen endast parimat andma

Kergejõustiku EM
Johannes Erm
Johannes Erm Autor/allikas: ERR
Kergejõustiku EM

Kaks aastat tagasi Roomas kümnevõistluses Euroopa meistriks kroonitud Johannes Erm pole vigastuste tõttu tänavu ühtegi mitmevõistlust veel teha saanud, kuid sellest hoolimata oli ta enne järgmisel nädalal Birminghamis algavaid Euroopa meistrivõistlusi optimistlik.

"Nädal aega on võistlusteni jäänud, olen oma seisuga rahul. Kõik alad ei ole täpselt sellises seisus, nagu tahaksin, aga arvan, et potentsiaali on. Plahvatusest jääb natuke puudu," ütles Erm ERR-ile. "Ma ei oska öelda, mis tulemus tuleb, aga olen selles osas positiivne."

Erm pidi tagareievigastuse tõttu sisehooaja vahele jätma ja sel aastal polegi ta veel mitmevõistlust teinud. Viimati võistles ta Eesti meistrivõistlustel, kus  hüppas kõrgust 1.95 ja tõukas kuuli 13.87. Kas erinevate tervisemurede tõttu tegemata jäänud trennid võivad ka EM-ile mõju avaldada? "Mul on ikkagi aastate jagu kogemust, olen kõiki neid alasid nii palju läbi teinud. Pigem on probleem olnud selles, et see vigastus, mis mul oli, oli närvi juures. Otseselt enam midagi viga ei ole, aga valuaistinguid võib olla," nentis ta. "Arvan, et lähen lihtsalt endast parimat andma. Tean, et tippkiirusest on võib-olla natuke puudu, aga usun, et suudan selle pealt kõik ära realiseerida."

Millist taset võib tänavuse EM-i kümnevõistluselt oodata? "Ei oska kommenteerida, ei ole usin konkurentide vaataja. Aga ma arvan, et kuna olümpia-aasta ei ole, siis nii kõva tulemus ei tule kui kaks aastat tagasi," lausus Erm.

Kümnevõistlus on Birminghamis kavas 12. ja 13. augustil, lisaks tiitlikaitsja Ermile võistlevad eestlastest veel ka Karel Tilga, Rasmus Roosleht ja Risto Lillemets.

Euroopa meistrivõistlused peetakse Birminghamis 10.–16. augustini, EM-ile saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel.

Toimetaja: Maarja Värv

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