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Katkestanud Erm: kannavalu ei lasknud korralikult soojendust teha

Kergejõustiku EM
Foto: Kuvatõmmis
Kergejõustiku EM

Tiitlikaitsja Johannes Erm liikus Birminghami EM-i kümnevõistluse avapäeva järel umbes 8500 punkti ja neljanda koha graafikus, ent pidi enne teise päeva algust võistluse pooleli jätma.

Erm lõpetas kolmapäevase võistluspäeva 400 meetri jooksu ajaga 48,07, aga rääkis pärast seda, et õhtu jooksul hakkas teda segama kannavalu. Seetõttu otsustaski tiitlikaitsja neljapäeval enam starti mitte tulla.

"See kannavalu ei lasknud korralikult soojendust teha ja targem on siis pooleli jätta," sõnas Erm enne neljapäevase võistluspäeva algust ERR-ile.

Kui tõsise vigastusega tegu on, Erm esialgu öelda ei osanud. "Võib-olla midagi kiiret. Kui Eestisse jõuan, siis teeme pildi ja saame teada. Kõik need mured, mida ma arvasin enne võistlust tulevat, nendega ei pidanudki tegelema. See oli hea," leidis Erm Birminghami EM-ist ka positiivset.

EM-il liiguvad teise võistluspäeva alguses medalikursil sakslased Leo Neugebauer ja Niklas Kaul ning norralane Sander Skotheim. Ermi katkestamise järel on hea võimalus neljandaks tulla Karel Tilgal.

Toimetaja: Anders Nõmm

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