Mätik sõitis end esimest korda rahuvsvahelise U-23 sõidul esikümnesse

Mätik kuulus kümneliikmelisse jooksikute gruppi, kes eraldus teistest enne viimast Kemmelbergi tõusu. "Olen oma sõiduga täitsa rahul, kuid meil oleks olnud seekord võimalik ka tiimiga võita," vahendab ejl.ee Mätiku sõnu. "Saime esmalt kümnese grupiga eest ära päris korraliku vahega. Peale tõusu liitus meiega veel kümme ratturit, nende seas samuti kaks minu tiimikaaslast."

"Tegime lõpus mõned taktikalised vead ning tiimikaaslasel, kelle pidime lahti vedama, tuli viimasel kilomeetril kett maha. Siiski saame päevaga rahul olla ja tundub, et mu vorm on hetkel hea," lisas rattur.

Võidu teenis austraallane Cameron Rogers (INEOS Grenadiers Racing Academy; 4:19.12), jättes selja taha iirlase Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development Team) ja hispaanlase Enaut Urkaregi (Lidl – Trek Future Racing). Teistest eestlastest sai Ron Rooni (Vendee U Primeo Energie) 82. ja Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) 83. koha. Ühtlasi võistleb Mätik 19. mail koos Tudor Pro Cycling põhitiimiga Prantsusmaa ühepäevasõidul Classique Dunkerque (UCI 1.Pro).

Naisjuunioride In Flanders Fields – In Ieper ühepäevasõidul (UCI 1.1; 71 km) sai Maria Jürisaar (The Lead Out Cycling Academy; +1.48) 28., Linda Lensment (Vermarc Cycling Team; +7.08) 77. ja Gisele Rang (Minimax WB Ladies; +7.08) 82. koha. Võidu viis Prantsusmaale Laly Pichon (1:48.56).

Tšehhis lõppenud juunioride Rahutuuril (Rahvuste Karika sarja etapp) sai Sebastian Suppi viimasel, 102,4 kilomeetri pikkusel päeval grupifinišis 27. koha. Samuti peagrupis lõpetanud Lukas Bobkin oli 89. Hugo-Hendrik Orav (+6.50) ületas finišijoone 115. positsioonil. Kodupubliku rõõmuks võidutses Daniel Kubena (2:18.31).

Üldarvestuses olid parimad itaallane Patrik Pezzo Rosola ning taanlased Malthe Risbjerg (+0.01) ja Julius Lövstrup Birkedal (+0.07). Suppi (+0.57) oli kokkuvõttes 27., Bobkin (+20.45) 106. ja Orav (+27.46) 115. Suppi teenis punktiarvestuses 17. ja Bobkin parima ronija arvestuses 23. koha.