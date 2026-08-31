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Eesti naisjuunior sai Belgia ühepäevasõidul kolmanda koha

Jalgrattasport
Adeele Jaht
Adeele Jaht Autor/allikas: EJL
Jalgrattasport

Belgias Moorseles peetud naisjuunioride ühepäevasõidul pälvis Adeele Jaht (Minimax WB Ladies) kolmanda koha.

Jaht kuulus kolmesesse jooksikute gruppi. Võidu teenis rootslanna Nora Nyman (Onder Ons Parike; 1:29.01) ja teise koha austraallanna Jesse Thomson (KDM – Pack Cycling Team vzw), vahendab ejl.ee.

"Suur üllatus oli, et me kolmekesi lõpuks ikkagi eest ära saime," tõdes Jaht võistluse järel. "Ma ise olin väga aktiivne olnud terve sõidu ja üritasin ikka mitu korda eest ära saada. Kui veerand sõitu oli sõidetud sain üksi eest minema, kuid tagant püüti peale üht ringi jälle kinni."

"Järgmisel ringil proovisin kohe uuesti ja siis õnnestus minul ja kahel teisel vahe sisse sõita. Viimaseks ringiks oli meie ja grupi vahe juba minut. Lõpus alustasin sprindiga liiga vara, kuid jäin ka kolmanda kohaga rahule küll."

Peagrupp kaotas lõpuks parimatele ühe minuti ja 26 sekundiga. Kokku sai tulemuse kirja 37 ratturit.

Toimetaja: Maarja Värv

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