X!

Kullamäe oli kaotuses Žalgirisele tiimi resultatiivseim

Korvpall
Kristian Kullamäe
Kristian Kullamäe Autor/allikas: BC Lietkabelis Panevežys
Korvpall

Eesti korvpallikoondise mängujuht Kristian Kullamäe tegi Kaunase Žalgirise vastu soliidse mängu, aga Lietkabelis pidi Leedu korvpalli lipulaeva paremust tunnistama.

Kullamäe koduklubi pidas Kaunases võõrustajaga sammu poolteist veerandit, kuid poolajapausiks pääses Žalgiris juhtima üheksa punktiga. Kolmanda veerandi lõpuks paisus edu juba 22-punktiliseks ning lõpusireeni kõlades jäi tabloole Žalgirise kindel 87:70 (17:15, 26:19, 24:11, 20:25) võit.

Eestlane veetis platsil 24 minutit, mille jooksul viskas 13 punkti (kahesed 5/5, kolmesed 1/6), jagas kaks tulemuslikku söötu, haaras ühe lauapalli ja tegi ühe vaheltlõike. Ta oli oma tiimi resultatiivseim, Warren Washington lisas omalt poolt 12 silma ja veel kaks Lietkabelise meest jõudis kahekohalise punktisummani.

Euroliiga klubi parim oli ameeriklane Dustin Sleva, kelle arvele kogunes 20 punkti ja kuus lauapalli. Mantas Rubštavicius lisas omalt poolt 14 silma, neli korvisöötu ja kolm lauapalli.

Lietkabelisel on jäänud sel hooajal Leedu kõrgliigas pidada veel üks mäng, kui 16. mail minnakse külla Siim-Sander Venele ja Šiauliaile. Lietkabelis (15-16) on liigatabelis viiendal kohal, Šiauliai (16-15) rea võrra kõrgemal.

Janari Jõesaare koduklubi Bosna langes Aadria liigas konkurentsist veerandfinaalis, kui Bosna pidi teist mängu järjest Belgradi Partizani paremust tunnistama. Eestlane kaasa ei teinud, võitjate resultatiivseim oli sakslane Isaac Bonga, kelle arvele jäi 18 punkti ja neli lauapalli. Partizan läheb poolfinaalis vastamisi kas Crvena zvezda või Olimpija Cedevitaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

12:46

NBA talendikorje esivaliku õiguse sai Washington

12:02

Kullamäe oli kaotuses Žalgirisele tiimi resultatiivseim

09:07

Timberwolves viigistas seeria, Wembanyama eemaldati mängust

10.05

Hermet elust Prantsusmaal: olen suutnud võrdlemisi hästi integreeruda Uuendatud

10.05

Taskuhäälingute mehed enne korvpallifinaali: kõige tähtsam, et mängijad oleks terved

10.05

Bueckers ja Wings võitsid WNBA hooaja avamängus Clarki ja Feverit

10.05

Kerr jätkab veel kaks hooaega Warriorsi peatreenerina

10.05

Rytas tuli välja 20-punktilisest kaotusseisust ja võitis Meistrite liiga

10.05

Thunder alistas Lakersi ka kolmandat korda ja jätkab play-off'is veatult

09.05

Ilver kiitis pärnakaid: nad tulid parketti närima!

09.05

Poolfinaalseeria pingelises otsustavas mängus jäi peale Tartu Ülikool

09.05

Wembanyama vedas Spursi teise võiduni

08.05

Žalgiris viis mängu lisaajale, kuid finaalturniirile jõudis tiitlikaitsja

08.05

Makke võidu võtmest: näitasime selles mängus rohkem iseloomu

08.05

TalTech võitles lõpuni, aga Kalev/Cramo pääses taas finaali

videod

sport.err.ee uudised

13:19

Segavõistkondade kurlingu Eesti meistriks tuli Harri Lille võistkond

12:46

NBA talendikorje esivaliku õiguse sai Washington

12:02

Kullamäe oli kaotuses Žalgirisele tiimi resultatiivseim

11:26

Eesti rallikrossisõitjad astusid Riias toimunud EM-etapil pjedestaalile

10:54

Pegula võitis Roomas kuivalt, Swiatek loovutas ühe geimi

10:18

Eesti kurlingukoondis jäi MM-i kvalifikatsiooniturniiril pidama alagruppi

09:41

Tiisaar ja Korotkov avasid MK-hooaja hõbemedaliga

09:07

Timberwolves viigistas seeria, Wembanyama eemaldati mängust

08:33

Barcelona kindlustas El Clasico võiduga järjekordse meistritiitli

08:03

Lehis saavutas Colombia GP-etapil kolmanda koha

10.05

Madis Mihkels tuli Giro etapil neljandaks Uuendatud

10.05

Hermet elust Prantsusmaal: olen suutnud võrdlemisi hästi integreeruda Uuendatud

10.05

Antoniak püstitas ultrajooksus Eesti naiste tipptulemuse, võidu võttis Kingo

10.05

ETV spordisaade, 10. mai

10.05

Taskuhäälingute mehed enne korvpallifinaali: kõige tähtsam, et mängijad oleks terved

loetumad

10.05

Madis Mihkels tuli Giro etapil neljandaks Uuendatud

10.05

Flora sai ilusa värava toel Kaljult revanši Uuendatud

10.05

Hermet elust Prantsusmaal: olen suutnud võrdlemisi hästi integreeruda Uuendatud

08:03

Lehis saavutas Colombia GP-etapil kolmanda koha

10.05

Virves teenis karjääri esimese WRC katsevõidu

09.05

Ford kinnitas läbirääkimisi Verstappeniga

10.05

Taaramäel hoitakse Kumano tuuril silma peal: teist sellist sõitu ei teagi

10.05

Taskuhäälingute mehed enne korvpallifinaali: kõige tähtsam, et mängijad oleks terved

10.05

Thierry Neuville sai hooaja esimese võidu

10.05

Rytas tuli välja 20-punktilisest kaotusseisust ja võitis Meistrite liiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo