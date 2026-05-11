Kullamäe oli kaotuses Žalgirisele tiimi resultatiivseim

Kullamäe koduklubi pidas Kaunases võõrustajaga sammu poolteist veerandit, kuid poolajapausiks pääses Žalgiris juhtima üheksa punktiga. Kolmanda veerandi lõpuks paisus edu juba 22-punktiliseks ning lõpusireeni kõlades jäi tabloole Žalgirise kindel 87:70 (17:15, 26:19, 24:11, 20:25) võit.

Eestlane veetis platsil 24 minutit, mille jooksul viskas 13 punkti (kahesed 5/5, kolmesed 1/6), jagas kaks tulemuslikku söötu, haaras ühe lauapalli ja tegi ühe vaheltlõike. Ta oli oma tiimi resultatiivseim, Warren Washington lisas omalt poolt 12 silma ja veel kaks Lietkabelise meest jõudis kahekohalise punktisummani.

Euroliiga klubi parim oli ameeriklane Dustin Sleva, kelle arvele kogunes 20 punkti ja kuus lauapalli. Mantas Rubštavicius lisas omalt poolt 14 silma, neli korvisöötu ja kolm lauapalli.

Lietkabelisel on jäänud sel hooajal Leedu kõrgliigas pidada veel üks mäng, kui 16. mail minnakse külla Siim-Sander Venele ja Šiauliaile. Lietkabelis (15-16) on liigatabelis viiendal kohal, Šiauliai (16-15) rea võrra kõrgemal.

Janari Jõesaare koduklubi Bosna langes Aadria liigas konkurentsist veerandfinaalis, kui Bosna pidi teist mängu järjest Belgradi Partizani paremust tunnistama. Eestlane kaasa ei teinud, võitjate resultatiivseim oli sakslane Isaac Bonga, kelle arvele jäi 18 punkti ja neli lauapalli. Partizan läheb poolfinaalis vastamisi kas Crvena zvezda või Olimpija Cedevitaga.