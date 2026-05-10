Lõiv teenis Põhjamaade meistrivõistlustel hõbeda

Janika Lõiv
Rootsis Göteborgis peetud Põhjamaade meistrivõistlustel olümpiakrossis (UCI kontinentaal seeria) pälvis Eesti meister Janika Lõiv eliitnaiste konkurentsis teise koha.

Eliitnaiste seitsmeringilise võistluse võitis taanlanna Caroline Bohe ajaga 1:28.59. Hõbemedali teeninud Lõiv jäi temast kahe minuti ja kümne sekundi kaugusele. Pronksmedali sai kaela norralanna Oda Laforce (+4.22).

"Alustasin sõitu enda kohta üllatavalt hästi," ütles Lõiv. "Esimesele singlile sain üsna ees ja juba poole ringiga suutsin teisele kohale tõusta. Sealt edasi proovisin ikka esikoha sõitja Caroline Bohega kaasa minna, aga kahjuks kasvas iga ringiga vaikselt vahe. Viimased kaks ringi olid rasked ja teadsin, et esikohta ma enam ei püüa, seega lasin natuke tempot alla ja püüdsin sõitu nautida ka."

Kuni 23-aastaste naiste seas võidutses taanlanna Julie Lillelund (1:18.16). Mairit Kaarjärv sai 14. koha, jäädes parimale alla 13 minuti ja 49 sekundiga. "Sõit oli raske, rada oli intensiivne ja ilm väga palav," tõdes Kaarjärv. "Start õnnestus hästi ja sain kohe algusest peale oma tempos sõita. Võistluse jooksul suutsin oma positsiooni parandada ja kokkuvõttes jäin oma sõiduga rahule."

Sama vanade meeste klassis krooniti Põhjamaade meistriks norrakas Sigurd Stubberud (1:14.03). Matthias Mõttus sai 27. koha.

Meesjuunioride konkurentsis oli parim soomlane Niko Terho (1:05.07). Herlen Kajo (+5.38) pälvis kümnenda, Mihkel Arro 33., Kristo Õruste 41. ja Marten Konga 43. koha.

Naisjuunioride hulgas pälvis võidu rootslanna Elinore Nilsson (1:06.06). Loore Lemloch (+8.56) lõpetas võistluse 12. kohal. "Sõit oli raske ja teised tüdrukud väga tugevad," ütles Lemloch. "Rada oli tehniline ja n-ö hingamispausi kohta oli raske leida. Jään oma sõiduga rahule ning ootan põnevusega järgmist."

Pühapäeval on veel võistlustules Marta Mõttus (N16), Magnus Normak (M16), Uku Järv (M16), Steven Sumberg (M16), Simon Suppi (M16) ja Carola Hirv (N14).

Toimetaja: Anders Nõmm

