Ilver kiitis pärnakaid: nad tulid parketti närima!

Viiendat mängu võõrustanud Tartu Ülikool saavutas teisel veerandil 15-punktilise edu, aga näitas taaskord sisu ja kustutas teisel poolajal vahe, jõudes 40 sekundit enne lõpusireeni punkti kaugusele. Tartu Ülikool mängis otsustavatel hetkedel ning vabavisete mängus aga kindlamalt ning realiseeris 76:72 (23:12, 12:19, 20:24, 21:17) võiduga finaalikoha.

"Kindlasti kiidusõnad Pärnule, tulid ikka parketi närima ja täiega panema!" ütles Tartu Ülikooli ääremees Markus Ilver ERR-ile. "Me ei olnud algul selleks valmis, aga kolmandas mängus olime juba füüsilisemad ja suutsime seda viienda mänguni hoida."

Pärnu võitis seeria esimese mängu kaheksa punktiga ning teise mängu lausa 20 punktiga. Tartu Ülikool sai järgnevateks mängudeks aga tagasi Karl-Johan Lipsu ja Malcolm Bernardi, kes mängisid olulistes mängudes suurt rolli. "Nad andsid kõvasti juurde, kasvõi see et andsid põhiviisiku meestele puhkust. Bernard lõpus otsustavaid hetki, murdis läbi ja sai vabaviskeid. Neist mõlemast oli abi," ütles Ilver.

Tartu Ülikool kohtub finaalis Kalev/Cramoga, aga peab igipõlise rivaali vastu kindlasti oma mängu parandama. "Mäng mängult läks paremaks, aga tuleb üle vaadata pallikaotused ja kõik need asjad. Õnneks on nüüd natuke aega analüüsida," ütles Ilver.

Pärnu oli terve seeria vältel vastasel turjas, aga mängis siiski maha kaks-null edu. "Meil ei olnud midagi kaotada, seda enam et läksime kaks-null juhtima. Emotsionaalne hetk, oli võimalus hammustada neid. Teadsime, et nad tahavad väga Eesti meistriks tulla, enda fännidest on lihtsalt kahju," sõnas Pärnu tagamees Gregor Ilves.

Tartu Ülikooli ja Kalev/Cramo vahelise finaalseeria esimene kohtumine toimub 16. mail Tartu Ülikooli spordihoones, pronksiseeria Pärnu ja TalTech/Alexela vahel saab alguse 13. mail Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones.