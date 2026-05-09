X!

Ilver kiitis pärnakaid: nad tulid parketti närima!

Korvpall
Foto: ERR
Korvpall

Eesti korvpalli meistrivõistluste finaalseerias selgus laupäeva õhtul teine finalist, kui Tartu Ülikool Maks & Moorits alistas pingelises viiendas mängus Pärnu Transcomi.

Viiendat mängu võõrustanud Tartu Ülikool saavutas teisel veerandil 15-punktilise edu, aga näitas taaskord sisu ja kustutas teisel poolajal vahe, jõudes 40 sekundit enne lõpusireeni punkti kaugusele. Tartu Ülikool mängis otsustavatel hetkedel ning vabavisete mängus aga kindlamalt ning realiseeris 76:72 (23:12, 12:19, 20:24, 21:17) võiduga finaalikoha.

"Kindlasti kiidusõnad Pärnule, tulid ikka parketi närima ja täiega panema!" ütles Tartu Ülikooli ääremees Markus Ilver ERR-ile. "Me ei olnud algul selleks valmis, aga kolmandas mängus olime juba füüsilisemad ja suutsime seda viienda mänguni hoida."

Pärnu võitis seeria esimese mängu kaheksa punktiga ning teise mängu lausa 20 punktiga. Tartu Ülikool sai järgnevateks mängudeks aga tagasi Karl-Johan Lipsu ja Malcolm Bernardi, kes mängisid olulistes mängudes suurt rolli. "Nad andsid kõvasti juurde, kasvõi see et andsid põhiviisiku meestele puhkust. Bernard lõpus otsustavaid hetki, murdis läbi ja sai vabaviskeid. Neist mõlemast oli abi," ütles Ilver.

Tartu Ülikool kohtub finaalis Kalev/Cramoga, aga peab igipõlise rivaali vastu kindlasti oma mängu parandama. "Mäng mängult läks paremaks, aga tuleb üle vaadata pallikaotused ja kõik need asjad. Õnneks on nüüd natuke aega analüüsida," ütles Ilver.

Pärnu oli terve seeria vältel vastasel turjas, aga mängis siiski maha kaks-null edu. "Meil ei olnud midagi kaotada, seda enam et läksime kaks-null juhtima. Emotsionaalne hetk, oli võimalus hammustada neid. Teadsime, et nad tahavad väga Eesti meistriks tulla, enda fännidest on lihtsalt kahju," sõnas Pärnu tagamees Gregor Ilves.

Tartu Ülikooli ja Kalev/Cramo vahelise finaalseeria esimene kohtumine toimub 16. mail Tartu Ülikooli spordihoones, pronksiseeria Pärnu ja TalTech/Alexela vahel saab alguse 13. mail Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

09.05

Ilver kiitis pärnakaid: nad tulid parketti närima!

09.05

Poolfinaalseeria pingelises otsustavas mängus jäi peale Tartu Ülikool

09.05

Wembanyama vedas Spursi teise võiduni

08.05

Žalgiris viis mängu lisaajale, kuid finaalturniirile jõudis tiitlikaitsja

08.05

Makke võidu võtmest: näitasime selles mängus rohkem iseloomu

08.05

TalTech võitles lõpuni, aga Kalev/Cramo pääses taas finaali

08.05

Esinumbrid Thunder ja Pistons teenisid veerandfinaalis teise võidu

07.05

Real kindlustas koha Euroliiga finaalturniiril

07.05

Hendrik Eelmäe: meie rünnak jäi ümmarguseks

07.05

Tartu Ülikool sai Pärnust teist korda jagu

07.05

Jõesaare klubi sai Euroliiga meeskonnalt lüüa

07.05

Rannula tüüris Legia põhiturniiri võiduni

07.05

Valencia sai vajaliku võidu, mõlemad peatreenerid eemaldati

07.05

San Antonio Spurs tegi seeria teises mängus võimsa avalduse

06.05

Kaunase Žalgiris pikendas koduses karukoopas hooaega

videod

sport.err.ee uudised

09.05

Musting: Põlva Serviti edu aluseks on järjepidev töö

09.05

Murdmaajooksu Eesti meistriteks tulid Šalkauskas ja Maasik

09.05

ETV spordisaade, 9. mai

09.05

Ilver kiitis pärnakaid: nad tulid parketti närima!

09.05

Maratonijooksu ja emadust tasakaalustav Bell: kõik on minuti pealt paigas Uuendatud

09.05

Ogier läheb otsustavale päevale suure eduga, Virves lõpetas päeva võiduga Uuendatud

09.05

Poolfinaalseeria pingelises otsustavas mängus jäi peale Tartu Ülikool

09.05

Rooba koduklubi jõudis Soome meistritiitlist võidu kaugusele

09.05

Esireket Sabalenka pidi Roomas rumeenlanna paremust tunnistama

09.05

Täismängu teinud Shein ja Fredrikstad jäid napilt viigipunktist ilma

09.05

Esinumber Levadia jätkas võidukalt, Vaprus alistas Transi Uuendatud

09.05

Kuressaare linnajooksul võidutsesid Nurme ja Kula

09.05

Uruguaylane teenis pingelisel Giro etapil ajaloolise võidu, Mihkels 98.

09.05

Blasi sai Vueltal karjääri suurima võidu, Ebras katkestas tiimi soovil

09.05

Alex Reimann saavutas Spa ringrajal esikoha

loetumad

09.05

Ford kinnitas läbirääkimisi Verstappeniga

09.05

Fääridelt lahkunud Sorga: ma ei suutnud seda vaimselt taluda

09.05

Maratonijooksu ja emadust tasakaalustav Bell: kõik on minuti pealt paigas Uuendatud

07.05

Kõlvart: kriis tekkis, sest sporti juhtis keegi, kel puudus arusaam, mis on tippsport

09.05

Lisell Jäätma võitis MK-etapil kulla ja tuli koos vennaga pronksile Uuendatud

09.05

Poolfinaalseeria pingelises otsustavas mängus jäi peale Tartu Ülikool

08.05

Žalgiris viis mängu lisaajale, kuid finaalturniirile jõudis tiitlikaitsja

09.05

Ukraina hokimeestele ulatasid ootamatult abikäe leedukad

09.05

Rooba koduklubi kaotas rekordiliselt pika finaalmängu

08.05

Ogier kerkis Fourmaux' ebaõnne järel Portugalis liidriks, vahed väikesed

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo