Ebras tegi Vueltal seni parima sõidu

Elisabeth Ebras
Elisabeth Ebras
Elisabeth Ebras (Lotto Intermarche Ladies) lõpetas naiste Hispaania velotuuri viiendal etapil (Leon - Astorga; 119,6 km) juhtgrupis.

Ebrasel õnnestus vältida poolteist kilomeetrit enne finišit toimunud suurt kukkumist, kus lendas teiste seas sadulast kokkuvõttes neljandat kohta hoidnud hollandlanna Anna van der Breggen (Team SD Worx - Protime).

Finišis läks Ebrasele protokolli kirja 17. koht, seejuures oli ta oma tiimist parim. Eestlanna seni parim tulemus oli neljandal etapil saavutatud 99. koht.

Etapivõidu teenis hollandlanna Mischa Bredewold (Team SD Worx - Protime), kellele järgnes üldliider belglanna Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime). Kolmandaks tuli itaallanna Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco).

Üldarvestuses edestab Kopecky lähimat konkurenti sakslannat Franziska Kochi (FDJ United - SUEZ) 12 sekundiga. Ebras jätkab 106. positsioonil, kaotades liidrile ligi 37 minutit.

Velotuuri lõpuni jääb veel kaks etappi. Reedel sõidetakse 106,5 kilomeetri pikkune etapp, mis lõppeb 3,9-kilomeetrise tõusuga (738 tõusumeetrit).

Toimetaja: Henrik Laever

