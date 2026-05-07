Rannula tüüris Legia põhiturniiri võiduni

Enne viimast vooru oli nii Legial kui ka Szczecinil kirjas 21 võitu ja edukas tulemus viimasest mängust tagas pealinnaklubile sõelmängudeks parima asetuse. Kolmandana lõpetas Wroclawi Slask (20 võitu).

Mängus Szczecini vastu käis 15 minutiks väljakul ka Mattias Tass, kes skoori ei teinud (kahesed 0/1, kolmesed 0/1), võttis ühe lauapalli, jagas ühe resultatiivse söödu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas korra palli ja langes viie veaga pingile.

Kasper Suuroru klubi Sopoti Trefli kaotas võõrsil Wloclaweki Anwilile 79:94 (25:21, 10:24, 18:29, 26:20) ja lõpetas turniiritabelis neljandal kohal. Meeskond teenis 19 võitu ja 11 kaotust.

Suurorg mängis 22 minutit, viskas 11 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 2/8, vabavisked 1/1), võttis ühe lauapalli, jagas ühe resultatiivse söödu, kaotas kolm korda palli ja tegi kolm viga.

Leemet Böckler ja Krosno kaotasid viimases voorus kodus Slaskile 66:88 (16:24, 19:21, 17:19, 14:24).

Eestlane viibis väljakul 31 minutit, viskas 14 punkti (kahesed 4/9, kolmesed 2/5), võttis kolm lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, kaotas korra palli ja tegi kaks viga.

Krosno võitis hooaja jooksul 30 mängu vaid neli ja jäi 16 meeskonna seas kindlalt viimaseks. See tähendab järgmiseks hooajaks kukkumist astme võrra madalamale.

Legia ja Trefl jätkavad aga sõelmänge veerandfinaalides. Suuroru klubi Trefl läheb vastamisi Varssavi Dzikiga, aga Legia jääb ootama vastast play-in'ist.