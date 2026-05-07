X!

Rannula tüüris Legia põhiturniiri võiduni

Korvpall
Heiko Rannula
Heiko Rannula Autor/allikas: Legia Kosz
Korvpall

Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia alistas Poola korvpalli kõrgliiga põhiturniiri viimases voorus lisaajal Szczecini meeskonna 88:84 (15:25, 23:12, 15:21, 21:16, 14:10) ja kindlustas esikoha.

Enne viimast vooru oli nii Legial kui ka Szczecinil kirjas 21 võitu ja edukas tulemus viimasest mängust tagas pealinnaklubile sõelmängudeks parima asetuse. Kolmandana lõpetas Wroclawi Slask (20 võitu).

Mängus Szczecini vastu käis 15 minutiks väljakul ka Mattias Tass, kes skoori ei teinud (kahesed 0/1, kolmesed 0/1), võttis ühe lauapalli, jagas ühe resultatiivse söödu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas korra palli ja langes viie veaga pingile.

Kasper Suuroru klubi Sopoti Trefli kaotas võõrsil Wloclaweki Anwilile 79:94 (25:21, 10:24, 18:29, 26:20) ja lõpetas turniiritabelis neljandal kohal. Meeskond teenis 19 võitu ja 11 kaotust.

Suurorg mängis 22 minutit, viskas 11 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 2/8, vabavisked 1/1), võttis ühe lauapalli, jagas ühe resultatiivse söödu, kaotas kolm korda palli ja tegi kolm viga.

Leemet Böckler ja Krosno kaotasid viimases voorus kodus Slaskile 66:88 (16:24, 19:21, 17:19, 14:24).

Eestlane viibis väljakul 31 minutit, viskas 14 punkti (kahesed 4/9, kolmesed 2/5), võttis kolm lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, kaotas korra palli ja tegi kaks viga.

Krosno võitis hooaja jooksul 30 mängu vaid neli ja jäi 16 meeskonna seas kindlalt viimaseks. See tähendab järgmiseks hooajaks kukkumist astme võrra madalamale.

Legia ja Trefl jätkavad aga sõelmänge veerandfinaalides. Suuroru klubi Trefl läheb vastamisi Varssavi Dzikiga, aga Legia jääb ootama vastast play-in'ist.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

10:55

Rannula tüüris Legia põhiturniiri võiduni

09:14

Valencia sai vajaliku võidu, mõlemad peatreenerid eemaldati

08:00

San Antonio Spurs tegi seeria teises mängus võimsa avalduse

06.05

Kaunase Žalgiris pikendas koduses karukoopas hooaega

06.05

Kullamäe ja Vene pidid Leedu kõrgliigas kaotusega leppima

06.05

Kohtunikega madistav Bostoni tähtmängija sai trahvikviitungi

06.05

Oklahoma City alustas LA Lakersi vastu kindla võiduga

06.05

Olympiakos noppis kolmeste toel esimesena Euroliiga finaalturniiri pileti

05.05

Post lõpetas 15-aastase kaotusteseeria: leidsin augu ja karistasin ära

05.05

Lõpusireeniga tabanud vise tõi TalTechile Kalev/Cramo üle viimaks võidu

05.05

Tederi koduklubi jõudis Itaalias finaali, Bratka kaotas veerandfinaalis

05.05

Vähidiagnoos sundis Itaalia tippkorvpallurit karjääri lõpetama

05.05

Wembanyama pani 12 kulpi, kuid Timberwolves ikkagi võitis

04.05

Tartu Ülikool suutis esialgu katastroofi ära hoida

04.05

Pistons jõudis 18-aastase vaheaja järel play-off'is teise ringi

videod

sport.err.ee uudised

11:44

Jäätmad lasevad MK-etapil kolmanda koha peale

11:15

Erich Teigamägi kandideerib EOK presidendiks

10:55

Rannula tüüris Legia põhiturniiri võiduni

10:20

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

09:14

Valencia sai vajaliku võidu, mõlemad peatreenerid eemaldati

08:00

San Antonio Spurs tegi seeria teises mängus võimsa avalduse

00:07

Kolmandal minutil skoorinud PSG mängib taas Meistrite liiga finaalis

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

06.05

ETV spordisaade, 6. mai

06.05

Mihkels Giro eel: sprindietappidel on sõit minu peale

06.05

Kaunase Žalgiris pikendas koduses karukoopas hooaega

06.05

Rooba koduklubi sai finaalseerias esimese kaotuse

06.05

Kullamäe ja Vene pidid Leedu kõrgliigas kaotusega leppima

06.05

Neuville oli Portugali ralli testikatsel kiireim, Fourmaux kolmas

06.05

Vapruse alistanud Paide pääses karikafinaali ja tagas koha eurosarjas

loetumad

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

06.05

17 murdepalli tõrjunud Lajal pääses tõelise maratoni järel veerandfinaali

00:07

Kolmandal minutil skoorinud PSG mängib taas Meistrite liiga finaalis

06.05

Metsa mängud St. Paulis võivad olla mängitud

06.05

Neuville oli Portugali ralli testikatsel kiireim, Fourmaux kolmas

06.05

Kaunase Žalgiris pikendas koduses karukoopas hooaega

06.05

Eesti tõstjad võitsid EM-il kaks üksikala hõbemedalit

05.05

A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale

06.05

Arsenal jõudis 20-aastase vaheaja järel taas Meistrite liiga finaali

06.05

Vapruse alistanud Paide pääses karikafinaali ja tagas koha eurosarjas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo