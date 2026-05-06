Kaunase Žalgiris pikendas koduses karukoopas hooaega

Sylvain Francisco võimas pealtpanek andis Žalgirisele hoogu
Sylvain Francisco võimas pealtpanek andis Žalgirisele hoogu Autor/allikas: BC Zalgiris Kaunas
Leedu korvpalliklubi Kaunase Žalgiris jäi Euroliiga veerandfinaalis ellu, kui teenis kodupubliku ees Istanbuli Fenerbahce üle esimese võidu.

Veerandfinaalseeria esimesed kaks kohtumist Istanbulis kaotanud Žalgiris jäi avaveerandi lõpus 13-punktilisse kaotusseisu, mis paisus teise veerandi alguses 19-punktiliseks. Poolajapausiks oli Leedu klubi aga vahet tublisti vähendanud, erilist hoogu andis tagamängija Sylvain Francisco, kes pani kiirrünnakul Fenerbahce kaitsja jõhkralt postrile. Riietusruumidesse mindi külaliste 42:35 eduseisul.

Fenerbahce läks kolmandal veerandil korra veel kümnega ette, aga Žalgiris püsis kannul ning jõudis neli minutit enne kohtumise lõppu 11:2 spurdi toel viigini.

Siis võttis üle Ažuolas Tubelis, kes viis Žalgirise kaks minutit enne lõpusireeni kahega juhtima. Tarik Biberovic viigistas seejärel seisu, aga Žalgiris mängis otsustavatel hetkedel kindlalt ja teenis 81:78 (12:25, 23:17, 22:20, 24:16) võidu.

Suurepärase mängu teinud Tubelis viskas 26 punkti, haaras kuus lauapalli, pani kaks blokki ja jagas kaks resultatiivset söötu. Nigel Williams-Goss lisas omalt poolt 18 punkti ja viis korvisöötu, Francisco viskas 12 punkti, jagas kaheksa tulemuslikku söötu ja võttis maha seitse lauapalli. Fenerbahce resultatiivseim oli 16 punkti visanud Wade Baldwin, Talen Horton Tucker lisas 15 silma.

Kolme võiduni peetava seeria neljas mäng toimub reede õhtul taas Kaunase, Fenerbahce juhib kaks-üks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

