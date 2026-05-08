Žalgiris viis mängu lisaajale, kuid finaalturniirile jõudis tiitlikaitsja

Fenerbahce mängijad võitu tähistamas Autor/allikas: Scanpix Baltics
Korvpalli Euroliigas sai tiitlikaitsja Fenerbahce reedel lisaaja järel Kaunase Žalgirisest jagu 94:90, võitis seeria mängudega kolm-üks ja pääses kolmandat hooaega järjest Final Four'i.

Kodumeeskond Žalgiris oli veerandfinaalseeria neljanda mängu avapoolajal tagaajaja rollis, kolmanda perioodi keskel tabasid Ažuolas Tubelis ja Sylvain Francisco kahel rünnakul järjest kaugviske ning Baltikumi esiklubi läks kohtumist 52:50 juhtima.

Ülejäänud veerandtund oli tasavägine ja kumbki ei pääsenud juhtima enam kui viie punktiga. Wade Baldwin tabas viimase poole minutiga kaks viset, sealjuures tõi tema akrobaatiline läbimurre normaalaja lõpusekunditel tabloole viigi ning järgnes lisaaeg, kus Fenerbahce tegi vähem kui minutiga 8:0 vahespurdi.

Francisco ja Edgaras Ulanovas tõid Žalgirise minut enne lisaaja lõppu kahe punkti kaugusele, pärast Baldwini möödaviset jäi kodumeeskonna mängujuhile veel võimalus omad ette viia, aga Francisco kaks viimast kaugviset ei tabanud.

Khem Birch viskas võitjate kasuks 21 punkti ja võttis 13 lauapalli, sealjuures lausa kaheksa ründelauast. Talen Horton-Tuckeri arvele jäi samuti 21 punki. Pea kõik 40 minutit väljakul veetnud Francisco vedas Žalgirist 23 punkti ja 11 resultatiivse sööduga.

Fenerbahce kohtub 22. mail poolfinaalis Madridi Realiga. Üks veerandfinaalseeria läheb aga otsustavasse mängu, sest Valencia teenis Jean Montero 29 punkti, seitsme lauapalli ja seitsme korvisöödu toel Final Four'i võõrustava Panathinaikosi üle üliolulise 89:86 võidu ning viis seeria viienda kohtumiseni.

Toimetaja: Anders Nõmm

