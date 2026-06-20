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Biberovici võiduvise viis Fenerbahce kolmandat korda järjest meistriks

Korvpall
Istanbuli Fenerbahce
Istanbuli Fenerbahce Autor/allikas: Fenerbahçe
Korvpall

Istanbuli Fenerbahce tuli reedel 13. korda Türgi korvpallimeistriks, kui Tarik Biberovic tabas finaalseeria neljandas mängus Besiktase vastu külmaverelise võiduviske.

Seeria esimese mängu kaotanud, kuid järgmised kaks võitnud Fenerbahce jäi teisel veerandil Besiktase vastu 11-punktilisse kaotusseisu, aga külalised suutsid poolajapausiks vahe viiele silmale lihvida. Kolmandal veerandil avas Besiktas veel korra kahekohalise edu, aga külalised jõudsid kaks ja pool minutit enne mängu lõppu viigini.

Devon Dotson tabas seejärel kolmese ning viis Besiktase juhtima 75:72, aga Wade Baldwin vastas korvi alt ja tõi Fenerbahce punkti kaugusele. Võõrustaja mängis järgmisel rünnakul kaugelt viskele Anthony Browni, aga vise ei tabanud ning pall läks jätkuolukorras külalistele.

Baldwinil õnnestus läbi murda, misjärel leidis ameeriklane uskumatu sööduga Tarik Biberovici, kelle kolmene läbis korvirõnga. Devon Dotsoni katse mängu võita ebaõnnestus ning Fenerbahce saavutas 77:75 (16:20, 24:25, 16:15, 21:15) võiduga kolmanda järjestikuse Türgi meistritiitli.

Baldwin viskas 21 punkti, haaras viis lauapalli ning jagas kolm resultatiivset söötu, Biberovici arvele jäi 17 silma ja viis lauapalli. Besiktase parim oli 19 punkti kogunud Yigit Arslan.

Põhiturniiril 30 mängust 25 võitnud Fenerbahce alistas veerandfinaalis Esenler Erokspori kaks-null ning lülitas poolfinaalis Anadolu Efese konkurentsist neljas mängus. Istanbuli klubi jaoks oli tegemist 13. Türgi meistritiitliga, rohkem on võidutsenud vaid Efes, kelle auhinnakappi kuulub 16 meistritiitlit.

Leedulasest peatreener jõudis ühele pulgale legendaarse Željko Obradoviciga, mõlemad mehed on juhendanud Fenerbahce kolmel järjestikusel aastal Türgi meistriks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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