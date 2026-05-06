17 murdepalli tõrjunud Lajal pääses tõelise maratoni järel veerandfinaali

Kuuenda paigutusega Lajal sai jagu Kasahstani esindajast Mihhail Kukuškinist (ATP 281.) 7:6 (10:8), 6:7 (2:7), 7:6 (7:2). Kohtumine kestis lausa kolm tundi ja 48 minutit.

Seejuures oli Lajal teises setis murdega juhtimas, aga Kukuškin tasakaalustas seisu ja võitis kiire lõppmänguga. Otsustavas setis oli eestlasel seisul 6:5 ka kaks matšpalli, aga vormistus tuli siiski taas kiires lõppmängus.

Kui 18 serviässa löönud Lajal suutis seitsmest murdepallist realiseerida vaid ühe, siis Kukuškinil oli matši jooksul kasutada tervelt 18 murdepalli ja ta lõi neist punktiks samuti vaid ühe.

Ühtlasi revanšeeris Lajal tänavu jaanuaris Oeirases saadud kaotuse. Kusjuures ka toona mängiti väga pikalt - kolm tundi ja 16 minutit, misjärel Kukuškin võitis 6:7 (4:7), 6:2, 7:5.