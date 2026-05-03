Kotsar tegi tugeva partii, aga Yokohama lõpetas hooaja kaotusega

Eesti korvpallur Maik-Kalev Kotsari koduklubi Yokohama B-Corsairs mängis pühapäeval Jaapani kõrgliigas oma hooaja viimase mängu ning pidi Kawasaki Brave Thundersi paremust tunnistama.

Yokohama jäi kodupubliku ees teisel veerandil seitsmepunktilisse kaotusseisu, aga vastast kaugemale ei lubanud. Kolmandal veerandil ja suurema osa neljandast veerandist oli Kawasaki klubi ees, aga võõrustajal õnnestus enne mängu lõppu 10:2 spurdiga juhtima minna.

Paraku olid külalised aga otsustavatel hetkedel kindlamad ning Yokohama pidi hooaja viimases mängus tunnistama vastase paremust tulemusega 88:84 (22:21, 23:19, 24:24, 19:20).

Yokohama resultatiivseim oli 24 punkti ja kümme lauapalli kogunud endine NBA mees Gary Clark. Kotsar veetis platsil 36 minutit ning kogus selle ajaga 19 punkti, üheksa lauapalli, kuus korvisöötu ja ühe vaheltlõike. Brave Thundersi parim oli 23 punkti ja 17 lauapalliga võimsa kaksikduubli teinud serblane Dusan Ristic.

Yokohama teenis tänavu 60 mänguga 26 võitu ning lõpetas Jaapani kõrgliiga idakonverentsi seitsmendal real. "Hooaega on raske kaotusega lõpetada. Täpselt nagu selles mängus, oli meie hooaeg täis tõuse ja mõõnasid," rääkis Kotsar pärast viimast mängu Yokohama publikule. "Aga läbi nende tõusude ja mõõnade saime kasvada tugevamaks nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Õppisime see hooaeg väga palju. Mis kõige tähtsam, meie fännid olid alati kohal."

Play-off'i pääses mõlema konverentsi neli paremat, Yokohama jäi neljandal kohal olnud Alvarkist (41-19) 15 võidu kaugusele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

