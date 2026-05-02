Ingrid Neeli jaoks katkes Florida turniir poolfinaalis

Kolmanda paigutusega Neel - Rencheli jäid alla paarile Lia Karatancheva (Bulgaaria) - Anna Sinclair Rogers (USA) 4:6, 1:6. Vastastel oli turniiri teine asetus.

Kohtumise otsustavaks momendiks kujunes teise seti neljas geim seisul 1:2, kui Neel - Rencheli pääsesid juhtima 40:0, aga ei suutnud kokku nelja murdevõimalust ära kasutada.

Järgnevalt kaotati veel kaks oma pallingugeimi ja kohtumine teiselt matšpallilt.

Turniiri eelnevas faasis olid Neel - Rencheli saanud võidud Rootsi paari June Björk - Nora Svensson (6:2, 6:1) ja USA paari Kylie Collins - Haley Giavara (7:5, 3:6, 10:7) üle.