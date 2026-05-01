Jefimova sai hooaja avavõistlusel kolmanda koha, Tribuntsov neljas

Florida Fort Lauderdale'is sai Eesti aja järgi öösel vastu reedet alguse kõrgetasemeline ujumisvõistlus, kus osaleb ka neli eestlast. Avapäeval teenis neist parima tulemuse Eneli Jefimova, kes sai 100 meetri rinnuliujumises kolmanda koha.

Jefimova sai eelringides tulemuseks 1.07,37, millega pääses kokkuvõttes teisena finaali. Seal oli tema tulemus viie sajandiksekundi võrra kehvem (1.07,42) ning Jefimova saavutas hooaja esimeses pika basseini võistluses kolmanda koha. Esikoha pälvis ameeriklanna Kate Douglass ajaga 1.06,58, Jefimova ja tema vahele mahtus veel eelringide kiireim Mona McSharry, kelle ajaks jäi 1.06,66.

Nii Ralf Tribuntsov kui ka Daniel Zaitsev pääsesid 50 meetri seliliujumises samuti finaali, Tribuntsov oli eelringide neljas (25,61) ja Zaitsev kuues (25,67).

Tribuntsov jäi finaali esimesena esikolmikust välja, kui sai ajaks 25,45. Esikoha sai olümpiavõitja Hubert Kos ajaga 25,15, pjedestaalile astusid veel Shaine Casas (25,21) ja Finn Harland (25,35). Zaitsevi tulemus paraku tühistati.

Võistlustules oli ka Margaret Markvardt, kes sai 50 meetri seliliujumise eelringides kirja aja 29,47, millega teenis kokkuvõttes 12. koha. Kiireim oli 27,34 ujunud Isabelle Stadden, Markvardt jäi edasipääsust 0,36 sekundi kaugusele.