X!

Reaves naasis platsile, aga Rockets võitis teise mängu järjest

Austin Reaves viskel Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpalliliiga NBA play-off'is alistas Houston Rockets kolmapäeval Los Angeles Lakersi 99:93 ja kahandas seerias kaotusseisu kaks-kolmele.

Seeria esimesed kolm mängu kaotanud Rockets võitis kolmapäeval Lakersi kodusaalis avapoolaja 51:47 ning läks kuus minutit enne mängu lõppu Alperen Sengüni korvist juhtima 87:74. LeBron James vastas sellele nelja järjestikuse punktiga, Rui Hachimura lisas kaugviske ja mängu lõpp oli ikkagi tasavägine.

Veel 21 sekundit enne lõpusireeni vähendas Deandre Ayton kodumeeskonna kaotusseisu kolmepunktiliseks, ent Amen Thompson tabas siis vabaviske ja James ei saanud kaugviset läbi rõnga ja nii kahandas Rockets seerias kaotusseisu minimaalseks.

Lakersi särgis jooksis taas platsile viimati aprilli alguses mänginud Austin Reaves, kes tabas aga väljakult 4/16. James kogus 25 punkti ja seitse resultatiivset söötu, Lakersi eest tegi hea mängu Ayton, kelle arvele jäi 18 punkti (9/14), 17 lauapalli ja kaks viskeblokeeringut. Võitjate resultatiivseim oli 22 punkti visanud Jabari Smith Jr., Tari Eason lisas 18 punkti.

Põhiturniiril idakonverentsi parimaks meeskonnaks olnud Detroit Pistons alistas Orlando Magicu 116:109 ja kahandas samuti oma kaotusseisu kaks-kolmele. Võimsa duelli pidasid mõlema meeskonna staarid: nii Cade Cunningham kui Paolo Banchero kogusid 45 punkti, aga kui Pistonsi mängujuht tabas kõik oma 14 vabaviset, siis Banchero 12-st vaid viis.

Cleveland Cavaliers jõudis Toronto Raptorsi 125:120 alistamisega edasipääsust võidu kaugusele. Nii Evan Mobley kui James Harden said kirja 23 punkti ja üheksa lauapalli, Harden lisas ka viis korvisöötu. Kanada meeskonna resultatiivseim oli RJ Barrett 25 punktiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

