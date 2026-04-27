Rockets jäi Lakersi vastu ellu, Spurs ja Celtics jõudsid edasipääsu lävele

Houston Rockets pikendas korvpalliliigas NBA oma hooaega, kui teenis play-off'i läänekonverentsi avaringis Los Angeles Lakersi üle oma esimese võidu. San Antonio Spurs ja Boston Celtics jõudsid edasipääsust ühe võidu kaugusele.

Seeria esimesed kolm mängu kaotanud Rockets näitas lõpuks võimu, kui läks teises kodumängus esimese veerandi alguses juhtima ning enam eduseisu ei loovutanudki. Poolajapausiks juhtis Houston üheksa punktiga, aga kolmanda veerandiga paisus edu 25-punktiliseks ja Rockets vormistas lõpuks 115:96 (26:21, 30:26, 34:18, 25:31) võidu.

Viis Houstoni meest viskas vähemalt 16 punkti, resultatiivseim oli 23 punkti kogunud Amen Thompson. Lakersi hoog lõpuks rauges, parim oli 19 punkti ja kümme lauapalli kogunud Marcus Smart, LeBron James lõpetas kümne silma ja üheksa tulemusliku sööduga, aga vanameister tegi lausa kaheksa pallikaotust. Vigastusest taastuv Austin Reaves oli ametlikult koosseisus, aga veel kaasa ei teinud. Lakers ootab veel pingsalt Luka Doncicu tagasitulekut.

Rocketsi ja Lakersi seeria rändab viiendaks mänguks taas Los Angelesse.

San Antonio Spursi staar Victor Wembanyama oli taas Portland Trail Blazersi vastu platsil ning kuigi Spurs jäi teisel veerandil lausa 19-punktilisse kaotusseisu, võideti teine poolaeg lausa 73:35 ja mäng lõpuks 114:93 (23:25, 18:33, 33:16, 40:19).

Spursi resultatiivseim oli De'Aaron Fox, kes viskas 28 punkti ja lisas seitse korvisöötu ning kuus lauapalli. Ajupõrutusest taastunud Wembanyama kogus 34 minutiga 27 punkti, 12 lauapalli, seitse blokki, neli vaheltlõiget ja kolm resultatiivset söötu. Blazersi parim oli 26 punkti visanud Deni Avdija.

Spurs läks nelja võiduni peetavat seeriat juhtima kolm-üks, sama tulemuseni jõudis ka idakonverentsis põhiturniiril teise koha saanud Boston Celtics, kes alistas Philadelphia 76ersi 128:96 (34:18, 22:20, 39:36, 33:22). Payton Pritchard oli 32 punktiga võitjate parim, aga Jayson Tatum ei jäänud 30 punkti ja 11 lauapalliga kaugele. 10. aprillil pimesoolelõikusel käinud Joel Embiid naasis platsile ning kogus 34 minutiga 76ersi eest 26 punkti, kümme lauapalli ja kuus korvisöötu.

Nii Spurs kui ka Celtics saavad võimaluse seeria lõpetada koduväljakul.

Võidukas oli veel Toronto Raptors, kes alistas kodupubliku ees teist korda Cleveland Cavaliersi ning viigistas 93:89 (14:17, 24:19, 22:22, 33:31) võiduga seeria kaks-kaks. Mõlemad meeskonnad võitsid oma kodumängud, Cleveland saab idakonverentsi neljanda tiimiga aga järgmisest kolmest mängust kaks mängida kodusel parketil.