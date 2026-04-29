Fox ja Wembanyama vedasid Spursi teise ringi

Spurs dikteeris seeria viiendat kohtumist esimesest minutist alates. Esimese veerandi keskpaigaks juhtis kodumeeskond 17:6 ning teisel veerandil kasvas vahe parimal hetkel koguni 28 punkti peale (65:37). Teisel poolajal püsis vahe 20 ja 30 punkti vahel.

De'Aaron Fox vedas Spursi mänguvankrit 21 punkti ja üheksa resultatiivse sööduga. Victor Wembanyama viskas 17 punkti, lisaks võttis 14 lauapalli ja blokeeris kuus viset. Trail Blazersi parim oli Deni Avdija 22 punktiga.

Spurs läheb teises ringis vastamisi kas Minnesota Timberwolvesi või Denver Nuggetsiga. Selles seerias juhib Timberwolves kolm-kaks.

Idakonverentsis alistas New York Knicks kodusaalis Atlanta Hawksi 126:97 (35:22, 29:26, 26:24, 36:25) ja asus seeriat juhtima kolm-kaks. Üleplatsimeheks kerkis Knicksi tagamängija Jalen Brunson, kelle arvele jäi 39 punkt ja kaheksa korvisöötu.

Boston Celticsil ei õnnestunud tagada edasipääsu, kui viiendas mängus kaotati kodus Philadelphia 76ersile 113:97 (21:23, 29:34, 35:29, 28:11). 76ers tegi otsustava äramineku viimasel veerandil, haarates 12:0 spurdi toel 15-punktilise edu.

Võitjate poolel viskasid Joel Embiid ja Tyrese Maxey vastavalt 33 ja 25 silma, viimane võttis ka 10 lauapalli. Jayson Tatum sai Celticsi parimana kirja 24 punkti ja 16 lauapalli. Celtics juhib seeriat kolm-kaks.