Orlando Magic lükkas idakonverentsi esinumbri kuristiku äärele

Kodusaalis mänginud Magic pääses avaveerandil 12 punktiga juhtima, kuid peagi seis võrdsustus ja teisel veerandil dikteeris mängu käiku Pistons. Poolajapausiks sai Magic kahepunktilise edu (54:52), mis kasvas kolmandal veerandil parimal hetkel kaheksapunktiliseks. Pistonsil õnnestus viimases vaatuses seis viigistada 85:85-le, ent seejärel kallutasid seisu Magicu kasuks Jamal Cain, Desmond Bane ja Jalen Suggs.

Kümnest kolmepunktiviskest viis tabanud Bane kogus võitjate parimana 22 punkti. Franz Wagner sai kolmanda veerandaja lõpus vigatada, kuid jõudis selleks hetkeks visata 19 silma. Pistonsi resultatiivseim oli Cade Cunningham, kelle arvele jäi 25 punkti, lisaks üheksa lauapalli ja kuus korvisöötu, aga ka kaheksa pallikaotust.

Kui Magicul õnnestub seeria võita, siis saab neist alles seitsmes kaheksanda asetusega meeskond, kes suutnud avaringis konverentsi esinumbri konkurentsist välja lülitada.

Läänekonverentsi esinumber ja tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder sai 131:122 (37:33, 38:34, 31:31, 25:24) jagu Phoenix Sunsist ning võitis seeria neli-null. Shai Gilgeous-Alexander viskas üleplatsimehena Thunderi kasuks 31 punkti ja jagas tiimikaaslastele kaheksa tulemuslikku söötu.

Denver Nuggets oli kodusaalis Minnesota Timberwolvesist parem 125:113 (34:29, 26:22, 37:24, 28:38). Nuggetsi tassis võiduni Nikola Jokic, kes sooritas kolmikduubli 27 punkti, 16 korvisöödu ja 12 lauapalliga. Selles seerias on seis Timberwolvesi kasuks kolm-kaks.