Jefimova võistleb taas pikas basseinis: ootan huviga, milleks olen võimeline

Eneli Jefimova, Ralf Tribuntsov ja Daniel Zaitsev võistlevad 30. aprillist kuni 2. maini Floridas toimuval Fort Lauderdale Openil, kus on kohal maailma parimad ujujad.

NC State'i ülikoolis õppiv Jefimova teeb oma esimese võistluse pikas basseinis alates eelmise aasta Singapuri MM-ist, kus sai kuuenda koha. "Tegelikult ma väga ootan just pikas basseinis võistlemist! Tegin peale USA üliõpilasmeistrivõistlusi väikese pausi ja nüüd olen saanud natukene alla kuu aja uuesti treenida. Ootan huviga, milleks võimeline olen," jagas märtsis USA üliõpilasmeistriks tulnud ujuja.

Jefimova võtab Floridas ette kõik kolm rinnuliujumise distantsi – 50, 100 ja 200 meetrit.

Võistlusele läheb ta vastu koormuse pealt. "Stefani (treener Stefani Wendelschaefer – toim.) ütles mulle peale rasket trenni, kui ma väsinuna basseinist välja tulin, et ma pean kiiresti ujuma augustis, mitte nüüd kevadel. Praegu on käsil rasked trennid, aga see töö tasub end ära!" kommenteeris Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv Jefimova hetkeseisu.

Jefimovale pakuvad konkurentsi tugevad ameeriklannad – mitmekordne olümpiavõitja ja maailmameister Kate Douglass ning olümpiamedalist Alex Walsh. Eurooplastest saab eestlanna võistelda Iirimaa ujuja 100 meetri rinnuliujumise olümpiamedalisti Mona McSharryga.

Peale Florida mõõduvõttu naaseb Jefimova kodumaale, kus osaleb mai keskel toimuvatel Eesti meistrivõistlustel ning mai lõpus võistleb Adam Peaty nimelisel võistlusel Londonis. Augustis toimuvaks EM-iks valmistub valitsev Euroopa meister USA-s.

Ralf Tribuntsov ja Daniel Zaitsev on tänavusel hooajal startinud juba Šveitsis ja Prantsusmaal ning jätkavad nüüd ettevalmistust Florida treeninglaagri ja Fort Lauderdale Openiga.

Nii Tribuntsov kui ka Zaitsev sõnasid, et naudivad head ilma ja suurepäraseid treeningtingimusi. "Hetkel lõppes tööfaas ning hakkame rohkem tähelepanu pöörama tempole, kiirusele ja võistlemisele," rääkis mitmekordne tiitlivõistluste finalist Zaitsev.

"Võistlus on parim trenn ja pigistame endast kõik välja, aga eriti kiired tahame olla mai lõpus Londoni võistlusel," lisas Euroopa meister Ralf Tribuntsov.

Sportlastega on kaasas treener Toni Meijel. "See hooaeg tuleb pikk, sest EM on alles augustis. Selleks, et mehed vaimselt vastu peaksid tulimegi USA-sse. Saab rutiinist välja, ajule puhkust," seletas Meijel otsust minna ookeani taha võistlema.

Fort Lauderdale Openi suurimateks tõmbenumbriteks on mitmed maailma ujumise superstaarid, mitmekordsed olümpiavõitjad ja maailmarekordiomanikud Katie Ledecky, Leon Marchand, Summer McIntosh, Gretchen Walsh, Caeleb Dressel ja Regan Smith.

Eestlaste alad Floridas:

Neljapäev, 30. aprill

Jefimova – 100 meetrit rinnuli

Tribuntsov, Zaitsev – 50 meetrit selili

Reede, 1. mai

Jefimova – 50 meetrit rinnuli

Tribuntsov, Zaitsev – 50 meetrit liblikat

Laupäev, 2. mai

Jefimova – 200 meetrit rinnuli

Tribuntsov, Zaitsev – 50 meetrit vabalt