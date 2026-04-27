Kruus ja Üprus võitsid sulgpalli Euroopa karikaetapi

Kruus ja Üprus alustasid turniiri esimese asetusega ja olid seetõttu otse teises ringis, kus alistasid Slovakkia paari. Veerandfinaalis läksid nad vastamisi juunioride Eesti esinumbritega ja said Lumikki Liiase ja Marija Paskotši üle võidu tulemusega 21:16, 21:15. Poolfinaalis alistasid nad soomlased Noora Nokkala ja Iina Suutarineni 21:19, 21:10. Eestlaste finaalivastasteks olid Vera Dübendorfer ja Nishka Sharma Šveitsist. Kruus ja Üprus võitsid otsustava mängu 21:12, 21:17.

Meeste paarismängus jõudsid pjedestaalile Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner. Suurte kogemustega ja pikki aastaid koondises mänginud paar alistas teel finaali kaks Soome paari, veerandfinaalis Taani esindajad ning poolfinaalis rootslased Helmer Anderssoni ja Alexander Strandbergi 21:13, 17:21, 21:13. Finaalmängus mindi vastamisi võistlusel esimese asetusega Jakob Ekmani ja Oscar Reuterhalliga, kuid Eesti paar pidi leppima 7:21, 21:17, 13:21 kaotusega.

Üksikmängudes mängisid end veerandfinaali Tauri Kilk ja Catlyn Kruus. Hea esituse tegid segapaarismängus veel juunioride klassi kuuluvad Rasmus Roogsoo ja Lumikki Liias, kes jõudsid poolfinaali.