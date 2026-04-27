Kruus ja Üprus võitsid sulgpalli Euroopa karikaetapi

Catlyn Kruus ja Ramona Üprus Autor/allikas: Oleg Hartsenko/Eesti Sulgpalliliit
Soomes Yonex Finnish International sulgpalli Euroopa karikaetapil tulid naiste paarismängus võitjateks Catlyn Kruus ja Ramona Üprus.

Kruus ja Üprus alustasid turniiri esimese asetusega ja olid seetõttu otse teises ringis, kus alistasid Slovakkia paari. Veerandfinaalis läksid nad vastamisi juunioride Eesti esinumbritega ja said Lumikki Liiase ja Marija Paskotši üle võidu tulemusega 21:16, 21:15. Poolfinaalis alistasid nad soomlased Noora Nokkala ja Iina Suutarineni 21:19, 21:10. Eestlaste finaalivastasteks olid Vera Dübendorfer ja Nishka Sharma Šveitsist. Kruus ja Üprus võitsid otsustava mängu 21:12, 21:17.

Meeste paarismängus jõudsid pjedestaalile Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner. Suurte kogemustega ja pikki aastaid koondises mänginud paar alistas teel finaali kaks Soome paari, veerandfinaalis Taani esindajad ning poolfinaalis rootslased Helmer Anderssoni ja Alexander Strandbergi 21:13, 17:21, 21:13. Finaalmängus mindi vastamisi võistlusel esimese asetusega Jakob Ekmani ja Oscar Reuterhalliga, kuid Eesti paar pidi leppima 7:21, 21:17, 13:21 kaotusega.

Üksikmängudes mängisid end veerandfinaali Tauri Kilk ja Catlyn Kruus. Hea esituse tegid segapaarismängus veel juunioride klassi kuuluvad Rasmus Roogsoo ja Lumikki Liias, kes jõudsid poolfinaali.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

GALERIID

leia meid facebookist

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo