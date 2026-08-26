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Eesti sulgpalluritel tuli leppida EM-il viiendate kohtadega

Sulgpall
Marti Joost
Marti Joost Autor/allikas: Badminton Europe
Sulgpall

Sulgpalli juunioride Euroopa meistrivõistlustel Ungaris jõudsid oma mänguliigis veerandfinaali nii Marti Joost kui ka Lumikki Liias - Rasmus Roogsoo.

Joost alistas meesüksikmängu turniiril kõigepealt vastased Tšehhist, Šotimaalt ja Bulgaariast. Veerandfinaalis ootas viiendana paigutatud eestlast aga esimese asetusega Mady Sow (Prantsusmaa). Mulluse kuni 17-aastaste Euroopa meistrile Joost vastu ei saanud ja alla tuli jääda skooriga 12:21, 8:21.

Kaheksa parema hulka jõudsid ka segapaarismängijad Liias - Roogsoo. Teise asetusega Eesti paar alistas kõigepealt Horvaatia, Hollandi ja Türgi paari. Paraku tuli veerandfinaalis tunnistada Türgi paari Mert Seven - Aysu Arslani 21:14, 21:16 paremust.

Naispaarismängus jõudis Liias koos paarilise Marija Paskotšiga kaheksandikfinaali. Sama tulemuse mängisid meespaarismängu turniiril välja Joost ja Roogsoo.

Viienda koha teenis Eesti ka võistkondlikult.

Toimetaja: Siim Boikov

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