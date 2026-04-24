X!

Eesti rattatiim sai Hiinas hooaja teise võidu

Quick Pro Team Guanghzou velotuuril Autor/allikas: Quick Pro Team
Hiinas alanud Guanghzou velotuuri 92,3-kilomeetrisel avaetapil võidutses Quick Pro Teamis sõitev itaallane Riccardo Lucca. Eesti profiklubi jaoks on tegemist selle hooaja teise võiduga.

Lucca (2:15.53) edestas hollandlast Elmer Brommersmat (Azerion / Villa Valkenburg) kümne ja austraallast William Heffernani (CCache x Bodywrap) 33 sekundiga. Eestlastest sai Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team; +1.32) 14., Oskar Küüt (Quick Pro Team; +1.32) 20., Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team; +9.09) 56. ja Mihkel Räim (Quick Pro Team; +9.09) 61. koha.

"Lühike päev, aga tõusune. Teadsime, et meil on siin ilmselt parimad ronijad, aga kerge ei tule, kuna meid jälgitakse," rääkis Räim võistluse järel. "Tõus oli tegelikult meie parima ronija jaoks liiga lauge, aga kuna meil oli enne viimast tõusu neli meest ees, siis nad said proovida. Viimase tõusu otsas saigi grupp veel minema. Laskumise lõpus oli ründamine ja meie mees jäi ette. Homme üritame liidrisärki kaitsta ja üldarvestuse ära võtta."

Bosnia ja Hertsegoviinas jätkuval Belgrade Banjaluka velotuuri (UCI 2.2) kolmandal etapil (120 km) võidutses serblane Dušan Rajovic (2:48.35), jätkates ühtlasi liidripositsioonil ka üldarvestuses. Richard Rüdnva (Team Novo Nordisk Development; +0.27) sai 70. koha. Kokkuvõttes hoiab eestlane 40. kohta. Noorratturite arvestuses langes Ründva 17. positsioonile. Laupäevasel finaaletapil on pikkust 164 kilomeetrit.

Hollandis alanud naisjuunioride velotuuril EPZ Omloop van Borsele (Rahvuste karika sarja etapp) pälvis Maria Jürisaar (The Lead Out Cycling Academy) 14,2-kilomeetrisel temposõidul 72. koha. Võitjale, poolatarile Maria Okrucinskale (Grouwels-Watersley R&D Road Team; 19.22) kaotas eestlanna ühe minuti ja 58 sekundiga. Velotuuril on kavas kolm etappi. Laupäeval sõidetakse 72,9 kilomeetrit.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

24.04

Eesti rattatiim sai Hiinas hooaja teise võidu

24.04

Ründva teeb Bosnias hooaja parimaid sõite

22.04

Prantsusmaa rattatalent tegi järjekordse hiilgava sõidu

20.04

Tartu Rattaralli start antakse tänavu vastassuunas

17.04

Eesti profiklubi õige taktika tõi Hiina kuumuses hooaja avavõidu

17.04

Avaetapil aktiivsust üles näidanud Ärm murdis teisel etapil rangluu

16.04

Treier: naiste profimaailm on praegu rohkem arenenud

15.04

Eesti mäestlaskujad said Poola suurimas võistlussarjas kaks esikohta

15.04

Noor Eesti rattur oli Belgias lähedal esikümnekohale

15.04

Norman Vahtra alustas Hiinas 11. kohaga

15.04

Belgias võistlusturneed alustanud Sumberg jõudis teise katsega võiduni

12.04

Van Aert võttis lõpuspurdiga Pogacarilt märgilise võidu

11.04

19-aastane prantsuse rattatalent pakkus taas muljetavaldava esituse

09.04

Baskimaa velotuuril sai etapivõidu kohalik mees

09.04

Kukkumisi vältinud Sander lõpetas Belgias 20 seas

08.04

Seixas hoiab Baskimaal kaheminutilist edu

07.04

Seixas tegi kahest kaks ja kasvatas edu kaheminutiliseks

07.04

Rajalt välja sõidetud Raid tegi BMX-krossi karikasarjas ajalugu

06.04

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

06.04

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

sport.err.ee uudised

24.04

Mullune finalist Monaco pääses viimasena Euroliiga play-off'i

24.04

Toyotal on Kanaari saartel viisikjuhtimine, esikohal Ogier Uuendatud

24.04

Eesti rattatiim sai Hiinas hooaja teise võidu

24.04

ETV spordisaade, 24. aprill

24.04

Kaldvee ja Lill alustavad MM-i erilise taktikaga võistkonna vastu

24.04

Otsustava mängu võitnud Viljandi naiskond sai kaela pronksmedali

24.04

Jõgeva Tähe krooniti kodupubliku ees Eesti saalihokimeistriks

24.04

Avaseti kaotanud Sinner pääses Madridis ehmatusega

24.04

USA meedia: Henri Veesaar pani end kirja NBA draft'i

24.04

Tiitlikaitsja Alcaraz peab Prantsumaa lahtistest loobuma

24.04

WRC-ga liituv Hispaania meeskond tahab rooli taha Dani Sordot

24.04

Ründva teeb Bosnias hooaja parimaid sõite

24.04

Tartus avatakse nädalavahetusel Emajõe karikaga kodune sõudehooaeg

24.04

Mõtsnik ujus Berliinis uue Eesti rekordi

24.04

Paskotši hooaeg on vigastuse tõttu lõppenud

24.04

Poola võõrustab 2028. aastal kergejõustiku EM-i

24.04

Finaalis Viimsi duubli alistanud Keila Coolbet tuli Saku II liiga meistriks

24.04

EOK erakorralisele üldkogule on registreerunud pea 100 liiget

24.04

Suure arenguhüppe teinud Salu tõusis Euroopa hooaja edetabelis neljandaks

24.04

Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

