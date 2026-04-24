Eesti rattatiim sai Hiinas hooaja teise võidu

Lucca (2:15.53) edestas hollandlast Elmer Brommersmat (Azerion / Villa Valkenburg) kümne ja austraallast William Heffernani (CCache x Bodywrap) 33 sekundiga. Eestlastest sai Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team; +1.32) 14., Oskar Küüt (Quick Pro Team; +1.32) 20., Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team; +9.09) 56. ja Mihkel Räim (Quick Pro Team; +9.09) 61. koha.

"Lühike päev, aga tõusune. Teadsime, et meil on siin ilmselt parimad ronijad, aga kerge ei tule, kuna meid jälgitakse," rääkis Räim võistluse järel. "Tõus oli tegelikult meie parima ronija jaoks liiga lauge, aga kuna meil oli enne viimast tõusu neli meest ees, siis nad said proovida. Viimase tõusu otsas saigi grupp veel minema. Laskumise lõpus oli ründamine ja meie mees jäi ette. Homme üritame liidrisärki kaitsta ja üldarvestuse ära võtta."

Bosnia ja Hertsegoviinas jätkuval Belgrade Banjaluka velotuuri (UCI 2.2) kolmandal etapil (120 km) võidutses serblane Dušan Rajovic (2:48.35), jätkates ühtlasi liidripositsioonil ka üldarvestuses. Richard Rüdnva (Team Novo Nordisk Development; +0.27) sai 70. koha. Kokkuvõttes hoiab eestlane 40. kohta. Noorratturite arvestuses langes Ründva 17. positsioonile. Laupäevasel finaaletapil on pikkust 164 kilomeetrit.

Hollandis alanud naisjuunioride velotuuril EPZ Omloop van Borsele (Rahvuste karika sarja etapp) pälvis Maria Jürisaar (The Lead Out Cycling Academy) 14,2-kilomeetrisel temposõidul 72. koha. Võitjale, poolatarile Maria Okrucinskale (Grouwels-Watersley R&D Road Team; 19.22) kaotas eestlanna ühe minuti ja 58 sekundiga. Velotuuril on kavas kolm etappi. Laupäeval sõidetakse 72,9 kilomeetrit.