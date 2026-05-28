Küljetuul lõhkus Leedu tuuri avaetapil gruppi, Ärm finišeeris teisena

Avaetapil segas kõvasti kaarte küljetuul, mis lõhkus terve grupi ribadeks. Konychevi ja Ärmi järel finišeeris kolmandana taanlane Magnus Machholdt (Reffen CO_PLAY Giant Store; +0.00), vahendab ejl.ee.

Teistest eestlastest sai Lauri Tamm üheksanda (Eesti koondis, +0.08), Oskar Nisu 16. (China Anta – Mentech Cycling Team; +0.54), Norman Vahtra 26. (China Anta – Mentech Cycling Team; +1.28), Riko Tammepuu 35. (UN Cycling Team; +1.28), Karl Kurits 40. (Eesti koondis; +1.28), Karl Patrick Lauk 45. (Eesti koondis; +1.28), Martti Lenzius 47. (Eesti koondis; +1.28), Aaron Aus 48. (Eesti koondis; +1.28), Richard Ründva 78. ( Team Novo Nordisk Development; +4.57) ja Mihkel Räim 89. koha (Eesti koondis; +5.53).

"Avaetapp ei olnud midagi lillelist. Meie päev ei läinud nii nagu plaanisime," ütles Eesti koondise peatreener Alo Jakin. "Tamme üheksas koht oli okei, aga tulime siia võitma. Proovime [neljapäeval] uuesti!"

Leedu velotuuril on kavas viis etappi. Neljapäeval ootab rattureid ees Kedainiai teedel 173,4 kilomeetrit.