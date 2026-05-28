Küljetuul lõhkus Leedu tuuri avaetapil gruppi, Ärm finišeeris teisena
Kolmandat korda peetava Leedu velotuuri (UCI 2.2) avaetapil (Taurage- Taurage; 156,2 km) pälvis võidu itaallane Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team; 3:20.57). Parima eestlasena sai rangluumurrust taastunud Rait Ärm (Energus Cycling Team) teise koha.
Avaetapil segas kõvasti kaarte küljetuul, mis lõhkus terve grupi ribadeks. Konychevi ja Ärmi järel finišeeris kolmandana taanlane Magnus Machholdt (Reffen CO_PLAY Giant Store; +0.00), vahendab ejl.ee.
Teistest eestlastest sai Lauri Tamm üheksanda (Eesti koondis, +0.08), Oskar Nisu 16. (China Anta – Mentech Cycling Team; +0.54), Norman Vahtra 26. (China Anta – Mentech Cycling Team; +1.28), Riko Tammepuu 35. (UN Cycling Team; +1.28), Karl Kurits 40. (Eesti koondis; +1.28), Karl Patrick Lauk 45. (Eesti koondis; +1.28), Martti Lenzius 47. (Eesti koondis; +1.28), Aaron Aus 48. (Eesti koondis; +1.28), Richard Ründva 78. ( Team Novo Nordisk Development; +4.57) ja Mihkel Räim 89. koha (Eesti koondis; +5.53).
"Avaetapp ei olnud midagi lillelist. Meie päev ei läinud nii nagu plaanisime," ütles Eesti koondise peatreener Alo Jakin. "Tamme üheksas koht oli okei, aga tulime siia võitma. Proovime [neljapäeval] uuesti!"
Leedu velotuuril on kavas viis etappi. Neljapäeval ootab rattureid ees Kedainiai teedel 173,4 kilomeetrit.
