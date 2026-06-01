Eestlased pälvisid Leedu velotuuri finaaletapil kaksikvõidu

Eestlaste järel lõpetas kolmandana velotuuri üldliider itaallane Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team). Esikümnesse mahtus eestlastest veel Rait Ärm (Energus Cycling Team), finišeerides kuuendana.

"Algul käis grupis sõda ja seejärel said jooksikud minema. Meil oli seal Mihkel Räim sees ja see sobis," ütles Eesti maanteeratturite koondise peatreener Alo Jakin. "Enne etappi plaanisime küll vahefinišeid teha, kuid seejärel otsustasime, et proovime ikka võita."

"Jooksikud ei leidnud omavahel koostööd ja nad püüti kinni peale viimast vahefinišit, kust jäi lõpuni veel 20 kilomeetrit. Meile polnud sellest midagi hullu, sest lülitusime kohe ümber Karli ja Lauri peale. Kõik poisid tegid ilusa töö ja tasuks kaksikvõit. Lisaks sai Tamm koos boonussekunditega kokkuvõttes teise koha."

Velotuuri üldarvestuses oli parim Konychev. Tamm jäi temast viie päeva kokkuvõttes üheksa ja taanlane Magnus Machholdt (Reffen CO:PLAY Giant Store) 11 sekundi kaugusele.

Rait Ärm (+0.28) sai neljanda, Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team; +2.11) kümnenda, Kurits (+3.29) 20., Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team; +3.47) 21., Riko Tammepuu (UN Cycling Team; +5.40) 36., Martti Lenzius (Eesti koondis; +5.41) 37., Richard Ründva (Team Novo Nordisk Development; +9.45) 52., Karl Patrick Lauk (Eesti koondis; +10.10) 55. ja Mihkel Räim (+11.41) 59. koha.

Punktiarvestuses võidutses Ärm ja parim noorrattur oli Tamm.