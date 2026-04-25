Vahtra võitis Hiinas etapi katkise esirehviga

Vahtra (3:11.52) edestas finišijoonel Aidin Aliyari ja Oscar Gallagheri. Seejuures olid viimased kilomeetrid täis ebaõnne, mis seekord ei takistanud eestlasel võitmast. "Oli sileda profiiliga etapp klassikalise stsenaariumiga, kus esmalt lasti väike jooksikute grupp eest ja seejärel enne finišit toodi nad tagasi," rääkis Vahtra.

"Viimastel kilomeetritel kukkusid minu kaks lahtivedajat ja viimasel kilomeetril tundsin, et esirehv on tühi. Võtsin kurvi rahulikult ja sprintisin seetõttu istudes, kuid olen õnnelik, et suutsin ebaõnne kiuste siiski võita!"

Quick Pro Teamis sõitva Mihkel Räime sõnul oligi nende plaan jooksikud eest lasta ja seejärel sõitu kontrollida. "Tegime päev läbi tööd ja suhteliselt kerge oli, sest jooksikud olid küllaltki nõrgad. Lisaks hakkasid vara ründama ja saime nad väga vara kätte," kirjeldas Räim.

"Lõpus oli plaan Lucca turvaliselt finišisse saada ja Oskar Küüt pidi tulemust proovima teha (lõpetas üheksandana – toim.). Kõige ideaalsemalt tal see ei õnnestunud, aga ta ei ole ka ammu sprinti teinud ja oli hea, et ta sai kogemusi hankida. Lisaks üldarvestuse võidule olime parim tiim ja saime mäekuninga arvestuses võidu. See oli küll väike sõit, aga hea boonus tiimile ja samuti tiimitöö lihvimiseks oluline asi."

Räim ise sai 46. ja kukkunud Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team) 83. koha.

Üldarvestuses sai Vahtra kümnenda, Küüt 17., Räim 43. ja Nisu 48. tulemuse. Parim ronija oli hispaanlane David Delgado Higueruelo ja parim sprinter Vahtra.