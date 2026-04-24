Finaalis Viimsi duubli alistanud Keila Coolbet tuli Saku II liiga meistriks

Korvpall
Keila Coolbet tuli Saku II liiga meistriks
Keila Coolbet tuli Saku II liiga meistriks Autor/allikas: Marita Brigitta Mones
Korvpall

Neljapäeval Viimsis toimunud korvpalli Saku II liiga finaalis krooniti meistriks Keila Coolbet, kes alistas finaalis KK Viimsi II kolme punktiga.

Mängu alustasid paremini koduväljakul mänginud KK Viimsi II mängumehed, kuid Keila kosus avaveerandi lõpus ning lühikesele pausile mindi väljakuperemeeste kolmepunktilises eduseisus. Teisel veerandil õnnestus Keilal vahet veel vähendada ning poolajale mindi vastu seisult 37:36 Viimsi poolt vaadatuna, vahendab Basket.ee.

Teine poolaeg möödus samuti tasavägiselt, kuid neljandal veerandil ette rebinud Keila Coolbet hoidis viimastel minutitel mängu üle kontrolli ning teenis 76:73 võiduga Saku II liiga meistritiitli.

Keila meeskonna resultatiivseim oli ka finaali MVP-ks valitud Karl Koitmaa, kes viskas 15 punkti ning lisas veel viis lauapalli ja neli blokki. Enrico Peterson lisas 13 ning Andre Reinart 11 punkti. Viimsi resultatiivseim oli 17 punkti visanud Matthias Kokosinski, Christian Elmar Kask lisas omalt poolt 11 ning Kristo Rannaste kümme punkti.

Viimsi II sai põhiturniiril 17 võidu ja kolme kaotusega esikoha ning alistas avaringis TalTech BS/FENSTER/Metsakohina ning poolfinaalis Tartu Ülikool/Septicumi. Põhiturniiril 11 võidu ja üheksa kaotusega kuuenda koha saanud Keila Coolbet lülitas avaringis konkurentsist Ecobox Kohila/Rapla KK ning poolfinaalis Rakvere Spordikooli.

Pronksi teenis Tartu Ülikool/Septicum, kes alistas kolmanda koha mängus Rakvere Spordikooli 93:86.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo