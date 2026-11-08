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Viimsi KK üllatas kodupubliku ees Riia VEF-i

Korvpall
Viimsi KK
Viimsi KK Autor/allikas: Facebook/KK Viimsi
Korvpall

Viimsi Korvpalliklubi korraldas Eesti-Läti liigas suurüllatuse, kui alistas koduväljakul Riia VEF-i 16 punktiga.

Enne pühapäevast mängu Eesti-Läti liigas üheksast mängust vaid ühe võitnud Viimsi jäi kodus avaveerandil küll tagaajaja rolli, aga saavutas avaveerandi lõpuks kahepunktilise ja poolajapausiks kuuepunktilise edu. Kolmas veerand algas Viimsi jaoks suurepäraselt ja võõrustaja pääses lausa 19 punktiga juhtima, aga riiakad suutsid otsustavaks veerandiks vahe kümnele silmale lihvida.

Viimsi ei lubanud otsustaval veerandil külalisel mängu ümber pöörata ja taastas 19-punktilise edu, vormistades lõpusireeni kõlades vinge 104:88 (27:25, 18:14, 30:26, 29:23) võidu.

Oliver Pere viskas võidumängus 23 punkti ja lisas viis lauda ning neli korvisöötu, Kaarel Välb lisas omalt poolt 22 punkti ja neli resultatiivset söötu. Hea esituse tegi ka 18 punkti visanud Erki Urvik, kes jäi kaksikduublist ühe laua kaugusele. Karl Gustav Jurtšenko arvele jäi 15 punkti ja kaheksa lauda. VEF-i resultatiivseim oli 23 punktiga Jordan Sears.

Viimsi sai kaheksa kaotuse juurde teise võidu, VEF-il oli enne pühapäeva seitse võitu ja ainult üks kaotus.

Tabeliseis
1. Riia Zelli 8-0
2. Riia VEF 7-2
3. Valmiera 7-2
4. Ventspils 6-3
5. Tartu Ülikool 5-3
6. TalTech 6-4
7. Pärnu 4-3
8. Ogre 4-4

9. Kalev 4-4
10. Liepaja 4-5
11. Keila KK 4-5
12. Riia juuniorid 3-5
13. Viimsi 2-8
14. Läti Ülikool 1-8
15. Keila Coolbet 0-9

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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