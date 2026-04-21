Põlva Serviti pääses taas käsipallifinaali

Käsipall
Põlva Serviti
Autor/allikas: Merlin Raudkett / Laura Plakso / Põlva Serviti
Käsipall

Eelmisel nädalal alanud Eesti meeste käsipalli meistrivõistluste poolfinaalseeriates peeti teisipäeval Põlva Serviti ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi vahel kolmas kohtumine. Tiitlikaitsja tagas 35:24 võiduga koha finaalis.

Kolme võiduni peetavas seerias oli Lõuna-Eesti meeskond kahes esimeses kohtumises oma paremuse kindlalt maksma pannud. Kui eelnevas kohtumises oli HC Kehra vähemalt esimese veerandi suutnud vastastega võrdselt võidelda, siis seekord oli kohtumine pigem peegeldus avamängust.

Serviti võttis ohtrate kiirrünnakute toel juba üheksandaks minutiks Hendrik Varuli tabamuse järel 7:3 eduseisu. Kuigi hetkeks vähendas Martin Lepik vahe ka kaheväravaliseks, siis poolajaks taastas Põlva meeskond võimsa edu, juhtides Kermo Saksingu väravast 23:11.

Teine poolaeg mängu muudatust ei toonud ning kuigi 45. minutiks vahe suuremaks ei läinud, siis Serviti hoidis ohjad kindlalt enda käes ja Ülljo Pihus viis nad 30:19 ette. Mängu lõpuni liiguti suures pildis kordamööda skoorides ning meeskonnad said rahulikult koosseise laialt kasutada ja vastavalt siis kulla- või pronksiseeriaks valmistuda. Lõppseisuks viskas Maksim Tanner Mc Cauley Kehra poolt vaadates 24:35.

Põlva Serviti eest viskasid resultatiivseimatena Jürgen Rooba ja Kermo Saksing kuus ning Tõnis Kase neli väravat. HC Kehra poolt tabasid Jaan Pirk, Sigmar Seermann ja Martin Kikkas neljal korral. Väravavahid said mõlemal pool kirja kaheksa tõrjet ning lõpetasid võitjatel 27- ning kaotajatel 19-protsendilise efektiivsusega.

Sellega kindlustas Põlva Serviti endale pääsu juba hooaja neljandasse finaali ning jääb nüüd kullamänguks vastast ootama teisest seeriast. Seal on Viljandi HC-l võimalik kolmapäeval vastasseis Kalevi Spordihallis lõpetada, kuna esimeses kahes mängus on põhiturniiril nende ees lõpetanud Mistrat võidetud.

Toimetaja: Anders Nõmm

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo