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Uspenski maadleb U-23 MM-il pronksmedali nimel

Maadlus
Kevin Uspenksi
Kevin Uspenksi Autor/allikas: United World Wrestling
Maadlus

USA-s Las Vegases toimuvatel U-23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel
jõudis Kreeka-Rooma maadleja Kevin Uspenski pronksimatši.

Raskekaalus, maadlev Uspenski võitis 1/8-finaalis 0:3 kaotusseisust 4:3 ukrainlast Ivan Jankovskit ning veerandfinaalis ülekaalukalt 9:0 grusiini Rati Talikišvilit. Poolfinaalis jäi Uspenski 1:9 punktidega alla hiinlasele Wenhao Jiangile, kes on tulnud juba täiskasvanute klassis maailmameistrivõistlustel viiendaks.

Neljapäeva varahommikul toimuvas pronksimatšis tuleb Uspenskile vastu
kas Antonio Armand Ramos Puerto Ricost või selle aasta U-23 EM-hõbe ning eelmise aasta U-23 MMpronks, ungarlane Laszlo Darabos.

Teiste Eesti maadlejate jaoks on võistlused juba lõppenud. Kevini kaksikvend Robin Uspenski võitis Kreeka-Rooma maadluse kehakaalu -97 kg eelringis punktidega 7:3 Horvaatia sportlast Tomislav Brkani, aga pidi 1/8-finaalis punktidega 3:6 alla vanduma poolakale Wojciech Iwanowskile. Iwanowski kaotas omakorda veerandfinaalis 3:5 iraanlasele Mohammad Hadi Akbar Seydi Avendile ning seega Robin Uspenski lohutusringides jätkata ei saanud.

Al-Bara Chopalaev kaotas kehakaalu -63 kg eelringis India maadlejale Chetan Chetanile 1:7 ning Artur Jeremejev kehakaalu -77 kg eelringis 0:9 iraanlasele Ahoura Malek Mohammad Bouveiri Pianigamile. Kuna mõlemad kaotasid järgmises ringis, siis lõppes sellega ka Chopalaevi ja Jeremejevi turniir.

Toimetaja: Anders Nõmm

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