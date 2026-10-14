Uspenski maadleb U-23 MM-il pronksmedali nimel

Raskekaalus, maadlev Uspenski võitis 1/8-finaalis 0:3 kaotusseisust 4:3 ukrainlast Ivan Jankovskit ning veerandfinaalis ülekaalukalt 9:0 grusiini Rati Talikišvilit. Poolfinaalis jäi Uspenski 1:9 punktidega alla hiinlasele Wenhao Jiangile, kes on tulnud juba täiskasvanute klassis maailmameistrivõistlustel viiendaks.

Neljapäeva varahommikul toimuvas pronksimatšis tuleb Uspenskile vastu

kas Antonio Armand Ramos Puerto Ricost või selle aasta U-23 EM-hõbe ning eelmise aasta U-23 MMpronks, ungarlane Laszlo Darabos.

Teiste Eesti maadlejate jaoks on võistlused juba lõppenud. Kevini kaksikvend Robin Uspenski võitis Kreeka-Rooma maadluse kehakaalu -97 kg eelringis punktidega 7:3 Horvaatia sportlast Tomislav Brkani, aga pidi 1/8-finaalis punktidega 3:6 alla vanduma poolakale Wojciech Iwanowskile. Iwanowski kaotas omakorda veerandfinaalis 3:5 iraanlasele Mohammad Hadi Akbar Seydi Avendile ning seega Robin Uspenski lohutusringides jätkata ei saanud.

Al-Bara Chopalaev kaotas kehakaalu -63 kg eelringis India maadlejale Chetan Chetanile 1:7 ning Artur Jeremejev kehakaalu -77 kg eelringis 0:9 iraanlasele Ahoura Malek Mohammad Bouveiri Pianigamile. Kuna mõlemad kaotasid järgmises ringis, siis lõppes sellega ka Chopalaevi ja Jeremejevi turniir.