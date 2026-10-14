X!

Bayernile löödi Norras kolm väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja

Jalgpall
Vikingi mängijad tähistavad kolmandat Müncheni Bayernile löödud väravat
Vikingi mängijad tähistavad kolmandat Müncheni Bayernile löödud väravat Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Jalgpalli Meistrite liigas löödi teisipäeval üheksas mängus 32 väravat ning üllatusi juhtus nii Norras kui Itaalias. Müncheni Bayern pidi Stavangeri Vikingi vastu leppima 3:3 viigiga, valitsev Itaalia meister Inter kaotas koduväljakul 3:4 Club Bruggele.

Norra kõrgliiga liider Viking läks Stavangeris Müncheni Bayerni vastu mängu juhtima juba teisel minutil, kui nurgalöögist tulnud palli suunas peaga väravasse Gianni Stensness. Bayern avaldas viigijahil kõrget survet ning Viking kasutas selle ära 38. minutil terava vasturünnakuga, mille realiseeris Peter Christiansen.

Bayernil ei läinud teisel poolajal aga kaua, et mänguseis ümber pöörata: 54. minutil realiseeris Harry Kane Konrad Laimeri vastu tehtud vea järel penalti ning viigistas kuus minutit hiljem pealöögiga. Kane on nüüd värava löönud üheksas järjestikuses Meistrite liiga kohtumises, millega kerkis selles arvestuses samale pulgale Ruud van Nistelrooy ja Robert Lewandowskiga. Enamat on suutnud vaid Cristiano Ronaldo, kes sahistas võrku 11 järjestikuses Meistrite liiga mängus.

Luis Diaz viis külalismeeskonna siis 71. minutil juhtima, ent kaks minutit hiljem sai Michael Olise punase kaardi ning Viking suutis arvulise ülekaalu ära kasutada normaalaja viimasel minutil, mil Herman Johan Haugen päästis kodumeeskonnale viigipunkti. "Oleksin võinud mängida veel 90 minutit: olen äärmiselt uhke," sõnas esimest korda pärast 1993. aastat Meistrite liigas mängiva Vikingi kapten Zlatko Tripic TV2-le. "Mängisime maailma tippu kuuluvate mängijate vastu, aga suutsime ikka 2:0 juhtima minna. Andsime endast kõik, saime veidi eurokogemust ja olen üliõnnelik."

Üllatustulemus sündis ka Itaalias, kui Club Brugge alistas ligi 75 000 pealtvaataja ees Milano Interi 4:3. Külalismeeskonna kangelaseks kerkis kübaratriki kirja saanud 22-aastane Saksamaa noortekoondislane Nicolo Tresoldi, Lautaro Martineze kaks tabamust tõid Interi 81. minutiks ühe värava kaugusele, aga Romeo Vermant tagas 87. minuti tabamusega Belgia meeskonnale kolm punkti.

Venemaa koondislane Aleksei Batrakov viis Galatasaray 28. minutil Barcelona vastu juhtima, Joao Cancelo seadis kaks minutit enne avapoolaja lõppu jalule viigi ja Fermin Lopeze ning Anthony Gordoni väravad viisid külalised 53. minutiks juba 3:1 ette. Lõppskoori vormistas 66. minutil Karim Adeyemi. Barcelona on oma kahes Meistrite liiga kohtumises löönud üheksa väravat.

Meistrite liiga hooaja avamängus Bakuu klubile neli väravat löönud Manchester United jäi teisipäeval kuivale, kui pidi võõrsil tunnistama Madridi Atletico 2:0 paremust. Alex Baena ja Pablo Barriose koostöö karistas Unitedi kõrge kaitseliini ära juba kohtumise 50. sekundil, viis minutit pärast Lenny Yoro punast kaarti 74. minutil kindlustas võõrustajatele võidu Ademola Lookman.

Tulemused:
Arsenal - Lille 3:0
Madridi Atletico - Manchester United 2:0
Galatasaray - Barcelona 1:4
Inter - Club Brugge 3:4
RB Leipzig - PSV 1:0
Viking - Müncheni Bayern 3:3
Villarreal - Napoli 3:1
Lens - Sporting CP 0:2
Bakuu Sabah - Praha Slavia 2:0

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

12:21

Eesti jalgpallikoondis jahib aasta viimases kodumängus ajaloolist saavutust

08:52

Bayernile löödi Norras kolm väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja

13.10

Kalju kaotas punkte ka Vaprusele, Harju Laagri kollitas taas Nõmme klubi

13.10

Endine Madridi Reali kapten leidis uue klubi koduõuelt

13.10

Neidude jalgpallikoondis lõpetas valikturniiri viigiga Leedu vastu

13.10

Naiste jalgpallikoondis kaotas Soome U-23 võistkonnale üheksa väravaga

13.10

Premium liiga septembrikuu parimad tulevad Levadiast

13.10

Taas kõrgliigasse kerkinud Coventry City sai Newcastle'i üle vinge võidu

13.10

Tõugjas vaatas koduklubi rongi alla jäämist pingilt

12.10

Jalgpalliajakirjanik: sellise Levadiaga oleks olnud hädas ka väga hea Flora

sport.err.ee uudised

12:49

Uspenski maadleb U-23 MM-il pronksmedali nimel

12:21

Eesti jalgpallikoondis jahib aasta viimases kodumängus ajaloolist saavutust

11:59

Euroliiga tiitlikaitsja tuli välja 28-punktilisest kaotusseisust

11:18

Holland ei väljastanud OM-pääset jahtivatele Vene tippvõimlejatele viisat

10:41

Rooba koduklubi teenis Meistrite liigas kolmanda võidu

10:03

Malõgina alustas Birminghamis kindlalt, Nuudi andis loobumisvõidu

09:25

Ann-Christine Allik: rattaspordis õpin iga päev midagi uut

08:52

Bayernile löödi Norras kolm väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja

08:13

Kaare ja Lill said kõrgetasemelisel MK-etapil üheksanda koha

13.10

Neptunas mängis suure edu maha, aga alistas Drelli abiga tiitlikaitsja

13.10

HC Panter teenis Balti liigas neljanda järjestikuse võidu

13.10

TV 10: Stabiilne seeria tõstis Josefine Jooritsa kõigi aegade viiendaks

13.10

ETV spordisaade, 13. oktoober

13.10

Eesti võimlejad unistavad Bilesi eeskujul tiitlivõistlustele naasmisest

13.10

Pärnu jäi eurosarjas Prantsusmaa kõrgliigaklubile alla

13.10

Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga

13.10

Kalju kaotas punkte ka Vaprusele, Harju Laagri kollitas taas Nõmme klubi

13.10

Endine Madridi Reali kapten leidis uue klubi koduõuelt

13.10

Ojakäär jõudis Texase ülikoolide meistrivõistlustel veerandfinaali

13.10

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

loetumad

13.10

Latvala: Rovanperä on WRC-sse naasmisest huvitatud

13.10

Neptunas mängis suure edu maha, aga alistas Drelli abiga tiitlikaitsja

13.10

Vormel-1 sari rändab pika pausi järel Aafrikasse

13.10

Londoni korvpallitiim sai Portlandis sauna

13.10

Endine Madridi Reali kapten leidis uue klubi koduõuelt

11.10

Portugali jalgpalliliit määras Ronaldole koondise esindamise keelu

11:18

Holland ei väljastanud OM-pääset jahtivatele Vene tippvõimlejatele viisat

08:52

Bayernile löödi Norras kolm väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja

13.10

Kalju kaotas punkte ka Vaprusele, Harju Laagri kollitas taas Nõmme klubi

13.10

Pärnu jäi eurosarjas Prantsusmaa kõrgliigaklubile alla

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo