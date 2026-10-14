Bayernile löödi Norras kolm väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja

Jalgpalli Meistrite liigas löödi teisipäeval üheksas mängus 32 väravat ning üllatusi juhtus nii Norras kui Itaalias. Müncheni Bayern pidi Stavangeri Vikingi vastu leppima 3:3 viigiga, valitsev Itaalia meister Inter kaotas koduväljakul 3:4 Club Bruggele.

Norra kõrgliiga liider Viking läks Stavangeris Müncheni Bayerni vastu mängu juhtima juba teisel minutil, kui nurgalöögist tulnud palli suunas peaga väravasse Gianni Stensness. Bayern avaldas viigijahil kõrget survet ning Viking kasutas selle ära 38. minutil terava vasturünnakuga, mille realiseeris Peter Christiansen.

Bayernil ei läinud teisel poolajal aga kaua, et mänguseis ümber pöörata: 54. minutil realiseeris Harry Kane Konrad Laimeri vastu tehtud vea järel penalti ning viigistas kuus minutit hiljem pealöögiga. Kane on nüüd värava löönud üheksas järjestikuses Meistrite liiga kohtumises, millega kerkis selles arvestuses samale pulgale Ruud van Nistelrooy ja Robert Lewandowskiga. Enamat on suutnud vaid Cristiano Ronaldo, kes sahistas võrku 11 järjestikuses Meistrite liiga mängus.

Luis Diaz viis külalismeeskonna siis 71. minutil juhtima, ent kaks minutit hiljem sai Michael Olise punase kaardi ning Viking suutis arvulise ülekaalu ära kasutada normaalaja viimasel minutil, mil Herman Johan Haugen päästis kodumeeskonnale viigipunkti. "Oleksin võinud mängida veel 90 minutit: olen äärmiselt uhke," sõnas esimest korda pärast 1993. aastat Meistrite liigas mängiva Vikingi kapten Zlatko Tripic TV2-le. "Mängisime maailma tippu kuuluvate mängijate vastu, aga suutsime ikka 2:0 juhtima minna. Andsime endast kõik, saime veidi eurokogemust ja olen üliõnnelik."

Üllatustulemus sündis ka Itaalias, kui Club Brugge alistas ligi 75 000 pealtvaataja ees Milano Interi 4:3. Külalismeeskonna kangelaseks kerkis kübaratriki kirja saanud 22-aastane Saksamaa noortekoondislane Nicolo Tresoldi, Lautaro Martineze kaks tabamust tõid Interi 81. minutiks ühe värava kaugusele, aga Romeo Vermant tagas 87. minuti tabamusega Belgia meeskonnale kolm punkti.

Venemaa koondislane Aleksei Batrakov viis Galatasaray 28. minutil Barcelona vastu juhtima, Joao Cancelo seadis kaks minutit enne avapoolaja lõppu jalule viigi ja Fermin Lopeze ning Anthony Gordoni väravad viisid külalised 53. minutiks juba 3:1 ette. Lõppskoori vormistas 66. minutil Karim Adeyemi. Barcelona on oma kahes Meistrite liiga kohtumises löönud üheksa väravat.

Meistrite liiga hooaja avamängus Bakuu klubile neli väravat löönud Manchester United jäi teisipäeval kuivale, kui pidi võõrsil tunnistama Madridi Atletico 2:0 paremust. Alex Baena ja Pablo Barriose koostöö karistas Unitedi kõrge kaitseliini ära juba kohtumise 50. sekundil, viis minutit pärast Lenny Yoro punast kaarti 74. minutil kindlustas võõrustajatele võidu Ademola Lookman.

Tulemused:

Arsenal - Lille 3:0

Madridi Atletico - Manchester United 2:0

Galatasaray - Barcelona 1:4

Inter - Club Brugge 3:4

RB Leipzig - PSV 1:0

Viking - Müncheni Bayern 3:3

Villarreal - Napoli 3:1

Lens - Sporting CP 0:2

Bakuu Sabah - Praha Slavia 2:0