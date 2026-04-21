Bolt Austraalia sprinditalendi kohta: ta näeb välja nagu noor mina

Gout Gout
Austraalia sprinditäht Gout Gout tegi hiljuti ajalugu, kui püstitas Austraalia meistrivõistlustel 200 meetri jooksus uue U-20 vanuseklassi maailmarekordi. Legendaarne Usain Bolt andis intervjuus CNN-ile noorele talendile nõu, et tulevikutäht ei unustaks kiiresti jooksmise ära.

18-aastane Gout Gout läbis eelmisel nädalavahetusel Sydneys toimunud Austraalia meistrivõistlustel 200 meetrit ajaga 19,67 sekundit, mis tähistab uut U-20 vanuseklassi rekordit. Rekord kuulus ametlikult ameeriklasele Erriyon Knightonile (19,69), kes on kunagi jooksnud välja ka 19,49, kuid seda ei kinnitatud ametliku maailmarekordina.

Kõigi aegade edetabelis järgneb Goutile ja Knightonile legendaarne Usain Bolt, kes sai 2004. aastal ajaks 19,93.

Quuenslandis sündinud Gouti on Boltiga üsnagi lihtne võrrelda ning kaheksakordne olümpiavõitja rääkis intervjuus CNN-ile, et teeb seda isegi. "Ta näeb välja nagu noor mina," ütles Bolt. "Sellises vanuses, kuna ma olen ise seda läbi elanud, hakatakse sind igale poole viima ja kõigiga võrdlema. Unustad kergejõustiku ära. Ma loodan, et tal on õiged inimesed ümber, et ta ei unustaks jooksmist ära. Kõik need teised asjad jäävad alatiseks sinna. Aga kui rajal midagi nässu keerad, kaovad need koheselt."

Gout peaks 10. juunil Oslos tegema oma debüüdi Teemantliigas, kus läheks 200 meetri distantsil vastamisi Pariisi olümpiavõitja Letsile Tebogoga. Botswana mees on varasemalt Goutist rääkinud ja öelnud, et noormehel on potentsiaali olla ajalooliselt hea sportlane.

Bolt tõmbaks vähemalt praegu sel teemal pidurit. "See on suur koormus. Ma mäletan, kui lõpetasin keskkooli, tundsin end nii hästi, sest olin kogu aeg võitnud ja jooksin kiiresti. Võistlustel ei võitnud kordagi!" rääkis ta. "See oli silmiavav ja ma loodan, et ta ei lase sel end häirida, vaid saab sellest motivatsiooni veel kõvemini tööd teha."

"Ta on massiivne talent. Iga kord, kui rajale astud, oodatakse sult kiiret aega, midagi suurepärast. Loodetavasti on tema ümber õiged inimesed, kes aitavad tal aru saada, et iga päev ei ole hea päev."

Lisaks Teemantliiga debüüdile läheb Gout augustis Oregonis toimuvatele U-20 vanuseklassi maailmameistrivõistlustele. 2002. aastal Kingstonis toimunud MM-il võidutses 200 meetri jooksus ei keegi muu kui Bolt, kes oli toona alles 15-aastane.

