VIDEO | Austraalia sprindilootus pidi kaasmaalase nappi paremust tunnistama

Eelmise aasta detsembris esile kerkinud Gouti jooksu oli jälgima tulnud pea 10 000 fänni, kuid teismelisest välejalg pidi leppima teise kohaga, kui läbis 200 meetrit ajaga 20,30.

Võidu teenis äsja Nanjingis toimunud sisekergejõustiku MM-il 60 meetri jooksus hõbemedali võitnud Lachlan Kennedy, kes läbis pool staadioniringi 0,04 sekundit kiirema ajaga. "Seekord mul veel vedas," sõnas Kennedy pärast jooksu. "Teadsin, et ta on mu kannul, mu ainus eesmärk oli teda seal hoida. Viie lisameetriga oleks ta mu kinni püüdnud."

Pärast jooksu tänasid kaks Queenslandi sprinterit publikut ning embasid. "Sprintimine on suurepärane ja sellised võistlused annavad mulle enesekindlust. Jooksime täismaja ees ja see on Austraalia jaoks hea. Lisaks aitab see mul valmistuda Tokyo MM-iks," sõnas 17-aastane Gout.

Pariisi olümpiamängudel 200 meetri jooksus kuldmedali võitnud Letsile Tebogo osales samuti Melbourne'i võistlusel, kuid ei pannud noore tähega joonele. Tebogo võistles 400 meetri jooksus, kus saavutas Botswana meeste kolmikvõidus teise koha. Esimesena lõpetas Bayapo Ndori (45,14), Tebogo läbis ringi ajaga 45,26 ning kolmandaks jäi Leungo Scotch (45,60).

"Kui ta samasuguse näljaga jätkab, võib ta oma nime ajalooraamatutesse kirjutada," ütles Tebogo noore austraallase kohta. "Ta võib väga kaugele jõuda."