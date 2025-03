17-aastane sprinditäht läbis tuule abiga 200 meetrit alla 20 sekundi

Brisbane'is toimuvatel Queenslandi osariigi meistrivõistlustel päev varem noormeeste 100 meetri jooksu 10,38-ga võitnud Gout Gout näitas pühapäeval võimu, joostes 200 meetri eelringis välja maailma hooaja parima aja 20,05. Seniseks edetabelijuhiks oli Zimbabwe sprinter Makanakaishe Charamba veebruaris Texases joostud 20,13-ga.

Finaalis näitas tulevikutäht veelgi paremat minekut ja krooniti võitjaks ajaga 19,98, kuid ametlikesse edetabelitesse see 3,6 m/s taganttuule tõttu ei lähe.

Võrdlused Jamaica sprindilegendi Usain Boltiga ei vaibu: lisaks sarnasele jooksustiilile on Gouti 200 meetri rekordaeg (20,04) parem kui oli Boltil samas vanuses; 17-aastasena jooksis Bolt 19,93 ehk ka sellele on Austraalia sprinter nüüd üsna lähedal.

"Tundsin sõna otseses mõttes vabadust," kommenteeris Gout Austraalia meediale. "Finišini oli 80 meetrit ja mõtlesin, et panen siis gaasi põhja. Kella nähes olin väga õnnelik ja üllatunud, aga tundsin ka, et õlgadelt on raskus langenud. Nüüd saan hakata [alla 20 sekundi] jooksma järjepidevamalt. Publiku toetus on mulle tähtis, sest mäletan, kui vaatasin telerist Usain Bolti jooksmas ja tundsin kananahka ihul," lisas ta.