Austraalia sprindilootus näitas erakordset kiirust

Gout jooksis Austraalia meistrivõistlustel hea taganttuule (+1,7 m/s) abil välja aja 19,67, millega parandas senist enda nimele kuulunud Okeaania rekordit 0,35 sekundi võrra, lisaks oli tegu uue U-20 vanuseklassi maailmarekordiga.

Väga head minekut näitas ka teise koha saavutanud Aidan Murphy, kes viis oma isikliku rekordi 20,41 pealt 19,88-ni. Seejuures nihutasid isiklikke tippmarke kõik esikuuikus lõpetanud mehed: Calab Law (20,21), Christopher Ius (20,26), Archer McHugh (20,37) ja Rory Easton (20,37).

"Sellist aega olen pikalt oodanud," sõnas Gout jooksu järel. "Meie riigis on palju uskumatuid sportlasi ja kuna mul on võimalus nendega võistleda, siis innustame üksteist nihutama oma võimete piire. Kaks tulemust olid alla 20 sekundi. See on tõesti hämmastav tase," lisas ta.

Eelmisel aastal jooksis Gouti pühapäevasest tulemusest kiiremini vaid neli meest: Noah Lyles (19,51), Kenneth Bednarek (19,58), Bryan Levell (19,64) ja Letsile Tebogo (19,65). Kõigi aegade paremusjärjestuses tõusis Austraalia sprindilootus 16. kohale.