Austraalia sprindilootus näitas erakordset kiirust

Gout Gout. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
18-aastane Austraalia sprinter Gout Gout püstitas 200 meetri jooksus Okeaania rekordi, millega tõusis ühtlasi maailma hooaja edetabeli tippu.

Gout jooksis Austraalia meistrivõistlustel hea taganttuule (+1,7 m/s) abil välja aja 19,67, millega parandas senist enda nimele kuulunud Okeaania rekordit 0,35 sekundi võrra, lisaks oli tegu uue U-20 vanuseklassi maailmarekordiga.

Väga head minekut näitas ka teise koha saavutanud Aidan Murphy, kes viis oma isikliku rekordi 20,41 pealt 19,88-ni. Seejuures nihutasid isiklikke tippmarke kõik esikuuikus lõpetanud mehed: Calab Law (20,21), Christopher Ius (20,26), Archer McHugh (20,37) ja Rory Easton (20,37).

"Sellist aega olen pikalt oodanud," sõnas Gout jooksu järel. "Meie riigis on palju uskumatuid sportlasi ja kuna mul on võimalus nendega võistleda, siis innustame üksteist nihutama oma võimete piire. Kaks tulemust olid alla 20 sekundi. See on tõesti hämmastav tase," lisas ta.

Eelmisel aastal jooksis Gouti pühapäevasest tulemusest kiiremini vaid neli meest: Noah Lyles (19,51), Kenneth Bednarek (19,58), Bryan Levell (19,64) ja Letsile Tebogo (19,65). Kõigi aegade paremusjärjestuses tõusis Austraalia sprindilootus 16. kohale.

Toimetaja: Henrik Laever

Kergejõustiku uudised

10:54

Austraalia sprindilootus näitas erakordset kiirust

11.04

Poisid ohustasid Tartus TV 10 sarja rekordeid

11.04

Ramonas korraldati taas kõva heitepidu, 70 meetri joone ületas kuus meest

10.04

Sügisel jõuab kinodesse dokumentaalfilm Magnus Kirdist

09.04

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

08.04

Pärsia lahe konflikt lükkab Teemantliiga hooaja algust edasi

07.04

Olümpiakogemusega Kivistik juhendab Saaremaal kergejõustiku järelkasvu

07.04

Maratonijooks saab eraldi maailmameistrivõistlused

05.04

Rakvere sinilillejooksu võitsid Aleksandr Kuleshov ja Berit Kant

05.04

Jamaica sprinter püstitas 150 meetris aegade tipptulemuse

04.04

Heas hoos Miller-Uibo sai maailmarekordit nihutanud talendi ees esikoha

04.04

Skotheim loodab võistlustulle naasta Götzises

03.04

400 meetri maailmameister tegi võimsa avalduse 100 meetris

02.04

Vasaraheite olümpiavõitja alistas Texases teise naisena 81 meetri piiri

31.03

New Yorgi juubelimaratoni võitnud Korir sai pika dopingukeelu

30.03

Jalkaputsad naelikute vastu vahetanud Euroopa meister lõpetas karjääri

30.03

Mitmevõistluse EM-hõbe sai esialgse võistluskeelu

30.03

Julia Rakitina jooksis kahe ööpäevaga üle 300 kilomeetri

29.03

Ceh ja Reiljan tegid Ramona oludes vingeid heiteid

27.03

Lurichi kodukant näitab TV 10 sarjas rammu

sport.err.ee uudised

12:52

Maksimkin: mõned arstid kahtlevad, kas ma suudan enam jalgpalli mängida

12:25

Fury tegi võiduka tagasituleku ja esitas väljakutse Joshuale

11:50

Lisell Jäätma teenis MK-etapil hõbemedali

11:31

Bundesliga meeskond tegi ajaloolise otsuse

10:54

Austraalia sprindilootus näitas erakordset kiirust

10:14

TÄNA OTSE | Kas Levadia lõpetab Kalju veatu seeria?

09:52

McIlroy suur edu sulas ära

09:05

Kombe klubil jääb Soome meistritiitel kaitsmata

08:33

Barcelona astus sammu tiitlile lähemale

08:07

Lirisman hakkas sportlase elu igatsema

11.04

Poisid ohustasid Tartus TV 10 sarja rekordeid

11.04

Bayern lõi Metsale ja St. Paulile viis väravat ning püstitas rekordi

11.04

Otsustava mängu võitnud Viru Sputnik tuli teist korda Eesti hokimeistriks Uuendatud

11.04

ETV spordisaade, 11. aprill

11.04

Ojamets Tartu kaotusest: meil on vaja kuskilt julgust juurde saada

11.04

Eesti saalikoondis võitles MM-valikturniiri avamängus välja viigi

11.04

Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

11.04

Naiste koondise koosseisus toimusid koduste valikmängude eel muudatused

11.04

Zirk alistas oma põhialal pea kaheaastase vahe järel taas kahe minuti piiri

11.04

TalTech võitis avamängus Keila KK vastu teise poolaja 28 punktiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo