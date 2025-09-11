X!

Usain Bolt: ma ei muretse oma rekordite pärast

Kergejõustiku MM
Usain Bolt oma kuulsas võidupoosis.
Usain Bolt oma kuulsas võidupoosis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustiku MM

Kergejõustiku suurkuju Usain Bolt usub, et tema maailmarekordid 100 ja 200 meetri jooksus püsivad veel tükk aega. Lisaks arvab sprindilegend, et kaasaegsete naelikutega oleks tema 100 meetri tulemus veelgi võimsam.

Kaheksa aasta eest sportlaskarjääri lõpetanud Bolt kandis oma hiigelajal Puma jooksujalatseid ja sprindilegend usub, et kaasaegsete naelikutega oleks tema 100 meetri jooksu tippmark veelgi võimsam. Ühe ettevõte koostatud analüüs näitas, et tänapäevase varustusega oleks Bolt suutnud staadionisirge läbida ajaga 9,42.

"Olen sellega täiesti nõus," rääkis Bolti Tokyo MM-i eelsel üritusel. "Nägin, kuidas pärast minu karjääri lõppu muutus Shelly-Ann Fraser-Pryce uute naelikute abil veelgi kiiremaks. Kui oleksin teadnud, et tehnoloogia areneb nii kiiresti, siis võib-olla oleksin ise ka sportlasteed jätkanud."

Tänavuse hooaja kiireim aeg (9,75) kuulub jamaikalasele Kishane Thompsonile, kes on Bolti hinnangul koos kaasmaalase Oblique Seville'iga Tokyos peamised kullasoosikud.

"Meil [Jamaical] on sel aastal väga head võimalused. Kishane ja Oblique on kogu hooaja jooksul näidanud, kui tugevad nad on. Ootan väga meeste 100 meetri finaali. Kishane ja Oblique peaksid lõpetama esimesel ja teisel kohal. Nüüd on kõik kinni soorituses. Kõik sõltub sellest, kas nad suudavad taustamüra välja lülitada ja jooksu lihtsalt ära teha. Loodetavasti saan staadionil kohapeal olla ja äkki isegi ühele neist kuldmedali kaela riputada."

Bolt püstitas 16 aastat tagasi Berliinis toimunud MM-il kaks maailmarekordit, mis seisavad tänaseni – 100 meetri jooksus 9,58 ja 200 meetri jooksus 19,19. Sellest ajast alates on vaid Bolti kaasmaalane Yohan Blake suutnud läbida 100 meetrit ajaga alla 9,7 ja 200 meetrit kiiremini kui 19,3.

17-aastast Austraalia välejalga Gout Gouti võrreldakse püstise jooksuasendi ja pika kasvu tõttu juba Boltiga. Kas tema võiks tulevikus Bolti rekordid purustada?

"Ma ei muretse oma rekordite pärast. Neil kõigil jagub andekust ja paljud uued tegijad tulevad peale, aga hetkel ma ei näe, et keegi oleks valmis minu maailmarekordeid ründama," märkis Bolt. "Noores eas tundub kõik väga lihtne, kuid üleminek noorte seast täiskasvanute sekka on hoopis teine maailm. Kõik sõltub õigest treenerist ja õigetest inimestest sinu ümber."

Kergejõustiku MM peetakse Tokyos 13.-21. septembrini, võistlusi näeb otseülekannetes ERR-i kanalitel.

Toimetaja: Henrik Laever

