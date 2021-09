Bolt: naasmiseks on liiga hilja, aga kihk on sees küll

Ajaloo kiireim mees, kaheksakordne olümpiavõitja Usain Bolt, ütles BBC-le antud intervjuus, et tunneb siiani kirge võistlemise vastu, ent tipptasemel rajale naasmiseks on liiga hilja.

Maailmat 2008., 2012. ja 2016. aasta olümpiamängudel vapustanud ja rekordeid purustanud Bolt ütles, et viimane aeg sporti tagasitulekuks oleks olnud käesoleva aasta olümpiamängudeks. "Kui ütlesin enda treenerile, et lõpetan karjääri (2017. aastal - toim), siis ta ütles, et kui korra juba lõpetad, siis on kõik. Et me ei teeks mingeid suuri naasmistuure," ütles sprinter.

Ta lisas, et läks Glen Millsi juurde ideega naaseda 2019. aastal, aga treener ei lubanud tal selle peale mõeldagi. "Kui see ei ole minu treener, siis ma ei tee seda, sest usun temasse ja kui tema ütleb ei, siis on ei. Aga tahtmine on sees küll," ütles Bolt.

Ta kiitis kaasmaalastest naissprintereid Shelly-Ann Fraser Pryce'i ja Elaine Thompson-Herah't ning lisas, et naised võivad varsti ohustada 100 m ja 200 m jooksude maailmarekordeid. Thompson-Herah jooksis augustis toimunud Teemantliiga etapil välja naiste 100 m jooksu ajaloo teise kiireima aja, kui ületas joone ajaga 10,54 - 0,05 sekundit aeglasem Florence Griffith-Joyneri rekordist. Varakult lahkunud ameeriklanna jooksis 1988. aastal välja aja 10,49 sekundit.

Bolt ütles, et tunneb naiste üle uhkust ja arvab, et rekord on käeulatuses. "Elaine'i tehnika on väga palju paranenud, Shelly-Anniga sama lugu. Ta jookseb rohkem püsti ja on sujuvam. Seega usun, et need tüdrukud koputavad uksele. Sellest rekordist on räägitud aastaid, kui nad suudaksid selle ületada, oleks see terve spordi jaoks massiivne sündmus," ütles Bolt.

Bolt rääkis usutluses veel enda muusikakarjäärist ning ütles, et sihib Grammyt. "Ma tahan jõuda tippu ja olla ühes toas kõikide suurte produtsentidega, kes räägiksid minu muusikast," ütles endine sprinter, kes lisas veel, et on väga õnnelik, et Cristiano Ronaldo naaseb Manchester Unitedisse.