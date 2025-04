Gout Gout alistas tuule toel kaks korda kümne sekundi piiri

Kolm nädalat tagasi Queenslandi osariigi meistrivõistlustel tuule abiga 200 meetrit 19,98-ga läbinud 17-aastane tulevikutäht sai neljapäeval Perthis Austraalia U-20 vanuseklassi meistrivõistlustel nii 100 meetri eeljooksus kui finaalis kirja aja 9,99.

Kui eeljooksus mõõdeti taganttuuleks 3,5 meetrit sekundis, siis finaalis puhus 2,6 m/sek taganttuul. Selleks, et ajad läheks kirja World Athleticsi poolt ametlikult ratifitseeritud tulemustena, ei tohi taganttuul ületada 2,0 m/sek.

Kümne sekundi piiri on lühikeses sprindis suutnud alistada vaid üks austraallane, Patrick Johnson 2003. aastal Jaapanis Mitos (9,93). Gouti ametlikuks isiklikuks rekordiks on 10,17; tuule abiga on ta varem jooksnud ka 10,04.