Asi, Lass ja Teder olid play-off mängudes resultatiivsed

Välismaal mängivatest Eesti naiskorvpalluritest aitas Kadri-Ann Lass möödunud nädalal oma koduklubil jõuda Rootsi kõrgliigas finaali, Johanna Eliise Teder edenes koos naiskonnaga Itaalia tugevuselt teises liigas poolfinaali ning Belgias on Anna Gret Asi ja Castors Braine poolfinaalseerias otsustava mängu lävel.

Põhiturniiril teise asetuse saanud Anna Gret Asi ja Castors Braine on mängimas poolfinaalseeriat kolmandana play-off'i jõudnud Namuri vastu. Hetkel on seis viigis üks-üks ning otsustav mäng peetakse juba sel teisipäeval, vahendab Basket.ee.

Seeria avamängu võitis Namuri naiskond oma koduplatsil tulemusega 94:81. Eestlanna viibis väljakul 21 minutit ning kogus selle ajaga seitse punkti (kahesed 3/6, kolmesed 0/5, vabavisked 1/2), viis lauapalli, neli resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ja kolm isiklikku viga. Teises mängus viigistas Castors Braine koduplatsil võetud 70:60 võiduga üldseisu. Asi kogus 18 mänguminutiga oma tiimi resultatiivseimana 15 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 1/4, vabavisked 6/6), neli lauapalli, neli resultatiivset söötu, neli vaheltlõiget, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

Rootsi kõrgliigas põhiturniiri võitnud Kadri-Ann Lass ja Lulea Basket tagasid lõppenud nädalal pääsu finaali, kui neljas poolfinaalkohtumine Östersundi vastu võideti 98:68 ning kogu seeria kallutati enda kasuks tulemusega kolm-üks. Eestlanna sai 24 mänguminutiga kirja 14 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 1/2, vabavisked 3/4), seitse lauapalli, kolm vaheltlõiget, kolm viskeblokeeringut, ühe pallikaotuse ja kaks isiklikku viga.

Finaalis ootab eestlanna kodunaiskonda ees põhiturniiri alles kuuendal kohal lõpetanud Södertälje, kes alistas veerandfinaalseerias kolmandana asetatud Högsbö kaks-null ning poolfinaalis seitsmenda paigutuse saanud Norrköpingu kolm-üks.

Suurbritannia kõrgliigas pidid Maaja Bratka ja Manchester Basketball (7-10) lõppenud nädalal vastu võtma kaotuse, kui võõrsil jäädi numbritega 58:68 alla liigatabeli teisele Caledonia Gladiatorsile (14-2). Eestlanna kogus 25 mänguminutiga 10 punkti (kahesed 2/7, kolmesed 1/3, vabavisked 3/3), kaheksa lauapalli, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja neli isiklikku viga. Manchester Basketball (7-10) on liigatabelis kümne naiskonna hulgas hetkel jagamas kuuendat-seitsmendat kohta.

Portugali tugevuselt teisel liigatasemel pidid CDEFF (20-3) ja Greeta Üprus põhiturniiri eelviimases mängus vastu võtma kaotuse, kui kodusaalis jäädi numbritega 73:81 alla lähirivaalile Antartele (19-4), keda eelmisel nädalal võideti. Eestlanna viibis väljakul 16,5 minutit ning kogus selle ajaga üheksa punkti (kahesed 2/4, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2), neli lauapalli, ühe resultatiivse söödu ja viis isiklikku viga. Pärast kahe piirkonna tiimide liitmist kõrgemas seltskonnas jätkanud CDEFF (20-3) on vaatamata kaotusele enne viimast põhiturniiri vooru liidrikohal.

Itaalia tugevuselt teises liigas põhiturniiril oma grupis teise koha saanud Johanna Eliise Teder ja Costa Masnaga võitsid lõppenud nädalal mõlemad veerandfinaalkohtumised Alcamo naiskonna vastu ning pääsesid poolfinaali.

Esimese kohtumise võitis Costa Masnaga koduplatsil tulemusega 89:81. Eestlanna kogus 28 mänguminutiga oma tiimis paremuselt teisena 20 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 5/9, vabavisked 1/4), kaks lauapalli, neli resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, neli pallikaotust ja neli isiklikku viga. Teises matšis olid Tederi kodunaiskonna võidunumbrid võõrsil 65:57. Eestlanna oli väljakul 33 minutit ning sai selle ajaga kirja 10 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 1/7, vabavisked 1/2), neli lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kolm pallikaotust ja neli isiklikku viga.