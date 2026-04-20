Asi, Lass ja Teder olid play-off mängudes resultatiivsed

Korvpall
Anna Gret Asi Eesti koondise särgis.
Anna Gret Asi Eesti koondise särgis. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Korvpall

Välismaal mängivatest Eesti naiskorvpalluritest aitas Kadri-Ann Lass möödunud nädalal oma koduklubil jõuda Rootsi kõrgliigas finaali, Johanna Eliise Teder edenes koos naiskonnaga Itaalia tugevuselt teises liigas poolfinaali ning Belgias on Anna Gret Asi ja Castors Braine poolfinaalseerias otsustava mängu lävel.

Põhiturniiril teise asetuse saanud Anna Gret Asi ja Castors Braine on mängimas poolfinaalseeriat kolmandana play-off'i jõudnud Namuri vastu. Hetkel on seis viigis üks-üks ning otsustav mäng peetakse juba sel teisipäeval, vahendab Basket.ee.

Seeria avamängu võitis Namuri naiskond oma koduplatsil tulemusega 94:81. Eestlanna viibis väljakul 21 minutit ning kogus selle ajaga seitse punkti (kahesed 3/6, kolmesed 0/5, vabavisked 1/2), viis lauapalli, neli resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ja kolm isiklikku viga. Teises mängus viigistas Castors Braine koduplatsil võetud 70:60 võiduga üldseisu. Asi kogus 18 mänguminutiga oma tiimi resultatiivseimana 15 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 1/4, vabavisked 6/6), neli lauapalli, neli resultatiivset söötu, neli vaheltlõiget, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

Rootsi kõrgliigas põhiturniiri võitnud Kadri-Ann Lass ja Lulea Basket tagasid lõppenud nädalal pääsu finaali, kui neljas poolfinaalkohtumine Östersundi vastu võideti 98:68 ning kogu seeria kallutati enda kasuks tulemusega kolm-üks. Eestlanna sai 24 mänguminutiga kirja 14 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 1/2, vabavisked 3/4), seitse lauapalli, kolm vaheltlõiget, kolm viskeblokeeringut, ühe pallikaotuse ja kaks isiklikku viga.

Finaalis ootab eestlanna kodunaiskonda ees põhiturniiri alles kuuendal kohal lõpetanud Södertälje, kes alistas veerandfinaalseerias kolmandana asetatud Högsbö kaks-null ning poolfinaalis seitsmenda paigutuse saanud Norrköpingu kolm-üks.

Suurbritannia kõrgliigas pidid Maaja Bratka ja Manchester Basketball (7-10) lõppenud nädalal vastu võtma kaotuse, kui võõrsil jäädi numbritega 58:68 alla liigatabeli teisele Caledonia Gladiatorsile (14-2). Eestlanna kogus 25 mänguminutiga 10 punkti (kahesed 2/7, kolmesed 1/3, vabavisked 3/3), kaheksa lauapalli, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja neli isiklikku viga. Manchester Basketball (7-10) on liigatabelis kümne naiskonna hulgas hetkel jagamas kuuendat-seitsmendat kohta.

Portugali tugevuselt teisel liigatasemel pidid CDEFF (20-3) ja Greeta Üprus põhiturniiri eelviimases mängus vastu võtma kaotuse, kui kodusaalis jäädi numbritega 73:81 alla lähirivaalile Antartele (19-4), keda eelmisel nädalal võideti. Eestlanna viibis väljakul 16,5 minutit ning kogus selle ajaga üheksa punkti (kahesed 2/4, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2), neli lauapalli, ühe resultatiivse söödu ja viis isiklikku viga. Pärast kahe piirkonna tiimide liitmist kõrgemas seltskonnas jätkanud CDEFF (20-3) on vaatamata kaotusele enne viimast põhiturniiri vooru liidrikohal.

Itaalia tugevuselt teises liigas põhiturniiril oma grupis teise koha saanud Johanna Eliise Teder ja Costa Masnaga võitsid lõppenud nädalal mõlemad veerandfinaalkohtumised Alcamo naiskonna vastu ning pääsesid poolfinaali.

Esimese kohtumise võitis Costa Masnaga koduplatsil tulemusega 89:81. Eestlanna kogus 28 mänguminutiga oma tiimis paremuselt teisena 20 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 5/9, vabavisked 1/4), kaks lauapalli, neli resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, neli pallikaotust ja neli isiklikku viga. Teises matšis olid Tederi kodunaiskonna võidunumbrid võõrsil 65:57. Eestlanna oli väljakul 33 minutit ning sai selle ajaga kirja 10 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 1/7, vabavisked 1/2), neli lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kolm pallikaotust ja neli isiklikku viga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

18:17

Asi, Lass ja Teder olid play-off mängudes resultatiivsed

08:42

Ajalugu teinud Wembanyama vedas Spursi avamängus võidule

19.04

Eesti korvpallur Jorke Aav siirdub Saksamaalt ookeani taha

19.04

Los Angeles Lakers alustas sõelmänge koduvõiduga

18.04

Kalev/Cramo marssis kindlal sammul poolfinaali

18.04

Steve Kerr: treeneritel on "kõlblik kuni" märgistus

18.04

Haas vedas Rapla otsustavas mängus võiduni ja finaali

18.04

Žalgiris kohtub Euroliiga veerandfinaalis tiitlikaitsjaga

18.04

Kotsar ja Yokohama võitsid neljanda mängu järjest

18.04

Suns lõpetas Warriorsi hooaja, Magic sai rekordiliselt suure võidu

18.04

Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

17.04

Korvpalli meistriliigas selgus kolmas poolfinalist

17.04

Dirk Nowitzki nimetatakse FIBA kuulsuste halli

17.04

Fenerbahce lasi 26-punktilisel edul sulada, aga lõpetas siiski nukra seeria

16.04

Viimsi üle kindla võidu saanud Pärnu jõudis poolfinaali

videod

sport.err.ee uudised

19:40

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

18:58

Suusakuningas Kläbo jäi alla Northugile

18:17

Asi, Lass ja Teder olid play-off mängudes resultatiivsed

17:31

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

16:56

Robin Koolist sai kolmekordne Grand Slami võitja

16:16

Eesti suurim jooksusari algab juba sel nädalalõpul

15:48

Nürburgringil GT3 autoga debüüdi teinud Martin Rump sai teise koha

15:26

Nädal piiri taga: Kask ja Cicetti alustasid pronksiseeriat võiduga

14:53

Ajaloo esimese MM-etapi võitnud Kevin Saar tõusis ka MM-sarja liidriks

14:26

Sabres teenis 15-aastase ootuse järel play-off'is võidu

14:21

Heiki Nabi kaotas EM-il avaringis Uuendatud

13:41

Mark Lajal naasis võistluspausilt raske võiduga

13:16

Eesti golfimeeskond lõpetas Sotograndes kuuendana, Kivi seitsmes

12:20

Šapovalov langes Kreeka tugevuselt kolmandasse liigasse

11:48

Noor Eesti tennisist võitis esimest korda juunioride J100 turniiri

loetumad

19.04

Finaalis raskest seisust välja tulnud Lehis võitis GP-etapi Uuendatud

19.04

Rõbakina võitis Stuttgardis oma teise Porsche

19.04

Märks: julgen arvata, et 70 EOK liiget on ühinenud mõttega Kaljulaid taandada

18.04

Eesti naised teenisid Võhandu maratonil esikoha, üldvõit taas tšehhidele

08:42

Ajalugu teinud Wembanyama vedas Spursi avamängus võidule

00:05

Müncheni Bayern kindlustas neli vooru enne hooaja lõppu meistritiitli

19.04

Levadia lõi Florale neli vastuseta jäänud väravat, Paide alistas Kalju Uuendatud

19.04

Pärnu VK pani täiuslikule hooajale punkti Eesti meistritiitliga

19.04

Nürburgringi rajal hukkus Soome autosportlane

14:21

Heiki Nabi kaotas EM-il avaringis Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo