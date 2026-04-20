Ajalugu teinud Wembanyama vedas Spursi avamängus võidule

Esimest korda NBA play-off'is mängiv Wembanyama sai enda nimele kaks rekordit. Tema avapoolajal visatud 21 punkti on play-off'i debütantide NBA rekord, ühtekokku tõi Wembanyama 35 punkti, millega ületas Spursi klubirekordi – 1998. aastal viskas Tim Duncan enda play-off'i debüüdil 32 punkti.

"Hea on see esimene mäng kaelast ära saada," ütles Wembanyama. "Proovisime teha samu asju, mida oleme kogu hooaja teinud ja näidata head taset."

De'Aaron Fox ja Stephon Castle lisasid mõlemad 17 punkti, lisaks võttis Fox kaheksa lauapalli, Castle andis seitse tulemuslikku söötu ja võttis seitse lauapalli. Devin Vassel panustas 15 punkti.

Trail Blazersi parim oli Deni Avdija 30 punkti ja kümne lauapalliga, Scoot Henderson tõi 18 punkti.

Nelja võiduni peetava seeria teine kohtumine mängitakse samuti San Antonios.

Teises pühapäevases läänekonverentsi avaringis oli Oklahoma City Thunder kodusaalis 119:84 parem Phoenix Sunsist. Võitjatele tõi Shai Gilgeous-Alexander 25 punkti ja andis seitse korvisöötu, Jalen Williams lisas 22 punkti, seitse lauapalli ja kuus resultatiivset söötu. Sunsi parim oli Devin Booker 23 punkti ja kuue lauapalliga.

Läinudöised tulemused:

Idakonverents

Detroit – Orlando 101:112

Orlando juhib seeriat 1:0.

Boston – Philadelphia 123:91

Boston juhib seeriat 1:0.

Läänekonverents

San Antonio – Portland 111:98

San Antonio juhib seeriat 1:0.

Oklahoma City – Phoenix 119:84

Oklahoma City juhib seeriat 1:0.